Saúde itinerante é realizado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, foram mais de mil atendimentos no ramal Lua Clara

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu nesta terça-feira, 21, uma importante etapa do programa “Saúde em Todo Lugar”, levando mais de 2 mil atendimentos de saúde às comunidades do Rio Liberdade. A equipe multidisciplinar percorreu todas as localidades da região, garantindo assistência integral às famílias que vivem em áreas de difícil acesso.

A ação, que começou no último sábado, 14, faz parte de uma estratégia orientada pelo prefeito Zequinha Lima, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde.

“Esse é o diferencial do programa Saúde em Todo Lugar. Sabemos que o inverno facilita o deslocamento, mas decidimos garantir o atendimento justamente no período mais crítico, para que nenhuma comunidade fique desassistida. Quando o período de chuvas voltar, continuaremos os atendimentos com ainda mais fluidez, garantindo cobertura o ano todo”, destacou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira.

Durante essa etapa, a equipe percorreu as comunidades Passo da Pátria, Tristeza, Igarapé Forquilha, Periquito, Itajubá, Esperança e Morro da Pedra.

Ao todo, foram realizados mais de 2 mil procedimentos, sendo:

617 atendimentos médicos

617 atendimentos de enfermagem

84 testagens rápidas

10 coletas de PCCU

763 distribuições de medicamentos

Os moradores destacaram a qualidade do atendimento e a melhoria na oferta de medicamentos. Seu Sebastião Souza , de 69 anos, morador do Liberdade comemorou o benefício.

“Me consultei e estou saindo daqui com uma sacola cheia de remédio. Estou satisfeito com o atendimento, agradeço o prefeito Zequinha Lima por esse olhar pela nossa comunidade.”

Evilásio Silva, morador da comunidade Itajubá, também agradeceu os atendimentos.

“Hoje, além da consulta, estamos levando medicamentos para casa. Eu, minha esposa e meus dois filhos fomos atendidos e estou muito grato pela equipe e pelo prefeito que olhou para nós”, agradeceu.

Na comunidade Periquito, a senhora Ana Diane também ressaltou a melhoria nos serviços:

“Está ótimo! O médico é muito bom, os remédios chegaram em quantidade suficiente. Estamos muito satisfeitos”, disse.

Itinerante odontológico

O secretária de Saúde, Marcelo Siqueira, destaca que, em breve, a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar um itinerante específico com atendimento odontológico.

“Levaremos atendimento odontológico em breve. Nosso objetivo é garantir que todas as comunidades ribeirinhas, por mais distantes que sejam, recebam o cuidado e a atenção que merecem. O programa Saúde em Todo Lugar é uma resposta concreta a essa necessidade, sendo uma preocupação do nosso prefeito Zequinha Lima ”, finalizou.