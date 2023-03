Saúde Itinerante de Rodrigues Alves realiza mais de 2,2 mil atendimentos em comunidades ribeirinhas

A prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta segunda-feira, 20, no casarão das irmãs, a 5ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema: “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia! Amanhã vai ser outro dia.

A Conferência Municipal de Saúde tem a finalidade de avaliar a situação de saúde da população, a estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde.

Realizada a cada quatro anos, a Conferência reúne representantes de vários segmentos sociais. Propicia espaço para ampla participação e representação da sociedade e consolida a legitimidade do processo democrático enquanto dispositivo fundamental para a construção de políticas públicas sustentadas pela participação popular.

A etapa municipal é a fase preparatória das propostas que serão enviadas à Conferência estadual e, por sua vez, à nacional, bem como eleger os delegados que representarão o município nas etapas seguintes.

No final da conferência foram eleitos 8 delegados titulares e 8 suplentes pra conferência estadual, que irão defender as propostas discutidas ontem na estadual.

Também foram eleitos 4 usuários titulares e 4 suplentes, sendo, 2 trabalhador titular e 2 suplentes, 2 gestor titular e 2 suplentes.

As propostas discutidas na Conferência realizada em Rodrigues Alves serão levadas para debate na Capital Rio Branco nos dias 23 a 25 de maio na 9ª Conferência Estadual de Saúde.

Além do prefeito Jailson Amorim, estiveram presentes no dispositivo de honra, o Vice-prefeito Nilson Magalhães, Presidente da Câmara Municipal Tiago Matos, Secretário de Saúde Aluido José, Presidente Estadual do Conselho de Saúde, Elenilson Silva, Presidente do Conselho Municipal, Anagildo, palestrantes Antônio Anderson e Carol Parente, usuários do SUS, vereadores, secretários, coordenadores, conselheiros municipais de saúde e funcionários públicos e gestão. O evento ainda contou com linda apresentação da Guarda Mirim no comando do Sargento Raimundo Sampaio.

