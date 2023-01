Saúde itinerante de Porto Walter inicia missão 2023: programa, que se tornou uma política pública no município

A Secretaria Municipal de Saúde por meio do Programa Saúde Itinerante, que vem salvando vidas e garantindo assistência médica e farmacêutica a comunidades distantes em Porto Walter ganhou sua 1ª edição do ano nesta Segunda-feira.

O programa, que se tornou uma política pública no município, atenderá a partir desta Terça-feira (24), 08 comunidades rurais do Rio Cruzeiro do Vale ofertando consultas médicas, testes rápidos para HIV, hepatites b e c e sífilis, preventivo, vacinação, assistência farmacêutica e atendimento odontológico.

O Prefeito César Andrade acompanhou a saída da equipe e destacou que esse ano muitas ações serão realizadas.

“O ano de 2023 será marcado pela presença constante dos profissionais de saúde na zona rural, além de serviços em outras áreas. Costumo dizer que gestão também se faz cuidando das pessoas. E esse programa tem essa missão levar, atendimento humanizado a quem mais precisa. Estaremos sempre presente cuidando da nossa população”, garantiu.

Somente ano passado, foram realizados mais de 20 itinerantes em rios, comunidades e igarapés do Alto e Baixo Juruá, conforme destaca a Secretária de Saúde Ana Flávia Melo.

“O saldo foi positivo. Tivemos uma cobertura surpreendente. Milhares de pessoas atendidas e cobertas pelos serviços em saúde. A meta esse ano é atender mais e mais pessoas. A aquisição de medicamentos que fizemos no final do ano passado conseguirá suprir a demanda dos itinerantes e abastecer a rede de unidades de saúde na zona urbana, afinal, de nada adianta o paciente ir se consultar se não tiver o remédio para curar a doença. Prezamos sempre pela qualidade dos serviços”, destaca.