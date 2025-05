Saúde intensifica vacinação em espaços públicos e privados no município de Cruzeiro do Sul

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul intensificou os esforços para facilitar o acesso à vacinação, enviando equipes a diversos setores públicos e privados. Varias escolas e empresas foram beneficiadas e nesta quarta-feira, 28, a vacinação foi disponibilizada para os servidores da Prefeitura e da Procuradoria.

Luelen Araújo, coordenadora da Unidade de Saúde do Miritizal, destacou a diversidade de vacinas oferecidas. “Disponibilizamos todas as vacinas para adultos, incluindo febre amarela, hepatite B, tétano, tetra e gripe . Não estamos oferecendo a vacina contra o Dengue, porque o público alvo no momento é somente de 10 a 14 anos. A relevância dessa vacinação é atualizar a carteira dos servidores. É fundamental que os servidores mantenham suas vacinas em dia”, explicou.

A engenheira civil Caren Lima comentou aprovou a iniciativa.”Ter esse acesso facilitado no trabalho é crucial, pois muitas vezes não conseguimos encontrar tempo. Chegamos em casa e já temos outras responsabilidades, o que acaba fazendo com que a vacinação fique em segundo plano”, afirmou.

Maria Tamíria Faustino, que recebeu cinco doses de vacinas, comentou sobre a importância da atualização de seu cartão de vacinas. “Hoje tomei cinco vacinas e considero isso muito relevante, pois não tinha consciência de que precisava dessas doses. Atualizar meu cartão foi crucial”, disse.

Outro ponto de preocupação para a saúde pública é a baixa cobertura vacinal contra a gripe e outras doenças respiratórias. Thayana Melo, coordenadora de imunização do município, enfatizou a relevância da vacinação contínua. “A vacina contra a influenza deve ser reforçada anualmente e, neste ano, a campanha se estende durante todo o ano. Estamos intensificando a vacinação com a cepa de 2024, que está em circulação. Mesmo quem já se vacinou deve procurar as unidades para garantir o reforço e manter a carteira de vacinação atualizada. Isso não é apenas uma questão de saúde individual, mas uma responsabilidade coletiva, especialmente em ambientes de trabalho. Oferecer esse serviço aos trabalhadores demonstra a urgência em prevenir a gravidade das síndromes respiratórias”, concluiu.