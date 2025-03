Saúde encerra ação e comemora resultado do itinerante com mais de 850 procedimento no Rio Cruzeiro do Vale

A Secretaria de Saúde encerrou as ações do 3º Itinerante de Saúde realizado no Rio Cruzeiro do Vale. No total, 08 comunidades serviram de unidade sede para receber os atendimentos médicos, odontológicos e serviços de enfermagem, como pré-natal, preventivo, vacinação e testes rápidos.

Segundo dados, mais de 850 procedimentos foram realizados. A Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, comemorou o resultado positivo e destacou que a assistência farmacêutica nos atendimentos tem recebido atenção especial. “Prezamos pela qualidade do serviço ofertado com foco no tratamento das patologias. Afinal, do que adianta um paciente se consultar, o médico prescreve o remédio e não ter. Aqui em Porto Walter, o paciente recebe atendimento e sai com remédio”, afirma.

Maria Francisca ouviu a mensagem no rádio e já tratou de separar o seu cartão do SUS, das crianças e do marido. “Já se preparamos e recebemos atendimento na porta de casa. Coisa boa é termos gestores preocupados com a gente. Deu tudo certo com as consultas. Somente gratidão ao Prefeito e à Secretária”, reconhece a moradora do Cruzeiro do Vale.