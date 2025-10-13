Saúde
“Saúde em Ação na Comunidade” realiza mais de 1.800 procedimentos e reforça presença do SUS nas comunidades de Brasileia
Saúde
Prefeitura de Brasiléia reafirma seu compromisso com o fortalecimento da atenção básica – Foto: Matheus Gomes
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a sua 7ª edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”, levando atendimento médico, odontológico, exames e diversos outros serviços essenciais até a Comunidade da Pinda, localizada no ramal do KM 59 + 38 KM de estrada de barro na Reserva Extrativista Chico Mendes ( Resex).
A iniciativa tem como missão aproximar os serviços públicos da população da zona rural, garantindo o acesso integral e irrestrito ao Sistema Único de Saúde ( SUS), e à cidadania para todos, especialmente àqueles que vivem em regiões de difícil acesso.
Durante a ação, foram oferecidos atendimentos médicos, odontológicos, exames de PCCU, eletrocardiogramas, além de orientações e serviços realizados pela equipe da Secretaria de Assistência Social, como atendimentos do programa Bolsa Família.
De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta segunda-feira (13), foram realizados 1.847 atendimentos ao todo, somando consultas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos e cortes de cabelo.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou a importância da ação e agradeceu à equipe e ao prefeito Carlinhos do Pelado pelo compromisso em garantir que a estrutura básica do município chegue a todos os lugares. “Nosso compromisso é fazer com que o SUS chegue a todas e todos, sem exceção. Agradeço a toda a equipe da Saúde pelo empenho e ao prefeito Carlinhos do Pelado por oferecer as condições necessárias para que possamos levar atendimento de qualidade até as comunidades mais distantes. É assim que fortalecemos o acesso universal e irrestrito à saúde”, afirmou Francélio Barbosa.
Morador e representante da Comunidade da Pinda, Elson Rodrigues comemorou a chegada do programa à localidade. “Hoje é a realização de um sonho para nós depois de muita luta. Receber Ação de Saúde Itinerante aqui é motivo de alegria e gratidão, porque traz dignidade, médicos, exames e atendimento de qualidade para quem vive longe da cidade. É um dia histórico para a nossa comunidade”, destacou.
Presente na ação, o deputado estadual Tadeu Hassem, que já destinou quase R$ 5 milhões em emendas parlamentares para o município de Brasiléia. Entre elas, recursos voltados para a realização do programa Saúde Itinerante, ressaltou a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo municipal. “Essas ações mostram o quanto é importante trabalharmos juntos. A Prefeitura de Brasiléia, com o prefeito Carlinhos do Pelado, tem feito um grande esforço para levar saúde às comunidades mais distantes, e o nosso papel é apoiar com recursos e garantir que esse serviço continue chegando a quem mais precisa”, afirmou o parlamentar.
São ações como essa que a Prefeitura de Brasiléia reafirma seu compromisso com o fortalecimento da atenção básica e com a promoção da saúde como um direito de todos.
Fotos: Matheus Gomes
Foto: Matheus Gomes
Saúde
Prefeito Salatiel Magalhães entrega novos fardamentos e materiais de trabalho a Agentes Comunitários de Saúde
O prefeito Salatiel Magalhães participa de festividade em alusão ao Dia do Agente Comunitário de Saúde (ACS), celebrando a importância desses profissionais que atuam diretamente nas comunidades, promovendo a saúde e o bem-estar das famílias rodriguenses.
Durante o evento, foram entregues novos fardamentos e materiais de trabalho, como balanças e fitas métricas, reforçando o compromisso da gestão em oferecer melhores condições aos profissionais e garantir um atendimento de qualidade à população.
Em seu pronunciamento, o prefeito destacou o papel essencial dos agentes comunitários na atenção básica à saúde e reafirmou o compromisso da administração municipal em valorizar a categoria e fortalecer os serviços públicos de saúde.
“Os agentes comunitários de saúde são a base do nosso sistema de atenção primária. Eles estão na linha de frente, visitando as famílias e levando cuidado e orientação. Essa é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação de cada um”, ressaltou o prefeito Salatiel Magalhães.
