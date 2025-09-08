Saúde
Saúde em Ação leva atendimentos a comunidades rurais e à Resex Chico Mendes, em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou neste sábado (06), a 3ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, levando serviços de saúde e atendimentos sociais à comunidade São Francisco do Figueiredo, conhecida como Cantina, localizada no km 52 + 25 de ramal na Reserva Extrativista Chico Mendes, zona rural do município.
A iniciativa, que busca aproximar os serviços das famílias que vivem em áreas de difícil acesso, registrou 1.426 procedimentos na área da saúde, além de dezenas de atendimentos sociais, como orientações e atualização de cadastros do Bolsa Família.
Os dados consolidados foram divulgados nesta segunda-feira (08), pela Secretaria Municipal de Saúde.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou que a ação faz parte do compromisso assumido pela gestão do prefeito Carlinhos do Pelado em ampliar os serviços nas comunidades e levar atendimento para as pessoas que mais precisam.“Estamos conseguindo levar saúde de qualidade para comunidades que ficam longe da cidade muitas vezes de difícil acesso como na Reserva Extrativista Chico Mendes. É determinação do prefeito que esses atendimentos cheguem cada vez mais perto das pessoas seja nas comunidades rurais ou na Resex Chico Mendes, garantindo assim dignidade e acesso a saúde para todos”, afirmou.
O presidente da Associação de Moradores da Comunidade São Francisco do Figueiredo (Cantina), Flávio Oliveira, comemorou a chegada do programa e contou que, pela primeira vez, ele e sua família tiveram acesso a serviços especializados sem precisar se deslocar até a cidade. “É motivo de alegria receber o Saúde em Ação completo aqui, com ultrassonografia e pediatria. Eu mesmo realizei meus exames e meu filho também foi atendido. É a primeira vez que temos esse tipo de atendimento na nossa localidade”, relatou.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinhos Tibúrcio, esteve presente ao lado dos vereadores Djhailson e Careca Gadelha e reforçou o apoio do Legislativo ao fortalecimento das políticas de saúde na zona rural também. “A Câmara tem aprovado e vai continuar aprovando projetos que facilitem o acesso da população rural aos serviços de saúde, assim como a melhorias em ramais, educação e outros benefícios importantes”, disse.
Moradora da comunidade, Jamily Alves, agradeceu pela realização da ação e lembrou a dificuldade de transporte enfrentada pelos moradores. “Fui uma das pessoas que pediu a vinda do Itinerante ao prefeito Carlinhos e o Secretário de Saúde Francélio, porque além de mim muitos aqui não têm muita condições de se deslocar até o posto de saúde mais próximo, que fica a mais de 40 km de casa. Hoje, ver esse atendimento aqui é uma grande conquista, muito obrigada ”, afirmou.
Com apoio 30 servidores da saúde e da assistência social, a edição contou com consultas clínicas, pediatria, odontologia, nutrição, bioimpedância, exames laboratoriais, aferições, ultrassonografia, vacinação e serviços sociais.
Foram realizadas , 75 consultas clínicas,114 ultrassonografias, 38 consultas pediátricas,34 consultas em nutrição,34 bioimpedâncias, 75 aferições de pressão arterial, 113 medições de altura/peso, 75 aferições de temperatura, 58 procedimentos odontológicos, 11 eletrocardiogramas, 680 dispensações de medicamentos , 103 doses de vacina, 7 PCCU, 6 aplicações de injetável e 3 atendimentos de enfermagem.
A prefeitura anunciou que novas comunidades rurais serão contempladas pelo programa Saúde em Ação na Comunidade.
Secretário Municipal de Saúde de Brasileia, Francélio Barbosa
Jamily Alves, moradora na comunidade.
Presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, e os vereadores Careca Gadelha e Dejailson Américo.
Flávio Oliveira- Presidente da Associação São Francisco do Figueiredo (Cantina), KM 52 zona rural de Brasileia.
Cruzeiro do Sul realiza 7ª Conferência de Saúde com o tema ‘Saúde que transforma: ação, atendimento e gestão’
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a 7° Conferência Municipal de Saúde com o tema “Saúde que transforma: Ação, atendimento e gestão”. O evento reuniu no auditório da Afya, profissionais da saúde, acadêmicos, representantes do Conselho Municipal de Saúde, órgãos de controle e a população em geral. A abertura do evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e do secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira.
As discussões vão orientar o Plano Plurianual -PPA da Prefeitura para o período de 2026 a 2029. Os participantes debateram três eixos centrais, sendo Atenção primária, promoção e prevenção em saúde; Atenção especializada e apoio diagnóstico; Gestão, infraestrutura e qualificação dos serviços de saúde.
O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Genilson Santos, destacou a relevância da conferência. “Aqui vamos propor metas e ações para os próximos quatro anos de Cruzeiro do Sul, três dentro da gestão do prefeito Zequinha e uma na futura. Esperamos que saiam propostas que realmente melhorem a saúde do município, com o Conselho acompanhando e fiscalizando a execução das ações”, afirmou.
O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, explicou que a conferência é parte essencial do planejamento da saúde pública para o município. “Esse é um momento de captar o que a sociedade deseja como política pública de saúde para os próximos quatro anos”, destacou o secretário explicando que esta edição da conferência tem foco específico no Plano Plurianual.
Durante sua fala, o prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância da participação da sociedade e demais instâncias na conferência para o fortalecimento das ações de saúde no município. “Uma conferência como essa é o momento de avaliar os serviços prestados, ouvir os usuários e servidores e órgãos de controle. Já avançamos bastante, mas precisamos ouvir quem utiliza o serviço para continuar melhorando. Esperamos que daqui surjam boas ideias e sugestões para fortalecer ainda mais a saúde pública em nosso município”, falou.
Avanços alcançados na saúde
O prefeito Zequinha Lima destacou vários avanços da saúde municipal durante sua gestão, atendendo além da saúde básica. Entre as principais ações já implementadas e as que serão, destaca-se:
• Valorização dos servidores com o plano de Cargos, Carreira e Salários e a aprovação da insalubridade;
• Reforma de quase 90% das Unidades de Saúde;
• Implantação de um centro cirúrgico em oftalmologia;
• Realização de três mutirões com 25 especialistas, resultando em mais de 25 mil procedimentos;
• Início dos atendimentos oftalmológicos, beneficiando 300 pessoas, com prioridade para quem estava na fila do TFD;
• Inclusão de exames hormonais, tornando Cruzeiro do Sul o único município do Acre a ofertar esse serviço;
• Expansão da telemedicina, hoje com pelo menos 10 especialidades disponíveis;
• Planejamento para inauguração, até o fim do ano, do Centro de Imagens de Cruzeiro do Sul, que ajudará a reduzir a demanda estadual.
• Implantação do Centro de Atendimento Psicossocial – Caps álcool e drogas.
“São muitos os avanços que tivemos e temos ações a implantar. Da conferência devem sair boas ideias para continuarmos transformando a saúde de Cruzeiro do Sul ”, concluiu o prefeito.
