Saúde e Educação de Assis Brasil se Reúnem para Discutir o Programa Saúde na Escola (PSE)

(Assessoria) – A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul reinaugurou nesta quinta-feira, 13, a Unidade Básica de Saúde José Timóteo de Oliveira, localizado no ramal 3, na Br 364, que atende aproximadamente 4 mil pessoas na região. O investimento na reforma e ampliação foi de R$ 400 mil e esta é a 29ª instituição de saúde reformada na gestão do Prefeito Zequinha Lima.

A nova unidade de saúde teve ampliação dos serviços e passa a oferecer atendimento odontológicos. Conta com triagem, atendimentos de enfermagem técnica de enfermagem e equipe Multiprofissional com prestação de serviços de saúde física. A população terá atendimento médico durante 4 dias, sendo de segunda a quarta na unidade e na quinta-feira acontecerá o atendimento domiciliar a idosos e acamados. O dentista atenderá uma vez na semana Os demais atendimentos serão de segunda a sexta-feira, de 07:00 às 13:00 horas.

José dos Santos Valente, disse que a população do Ramal 3 e outros próximos estavam precisando dessa nova estrutura de saúde.

“Nós estávamos precisando desse posto de saúde. Estamos felizes porque temos grandes profissionais aqui, um médico que vai atender durante toda a semana. Então quero agradecer o Prefeito Zequinha Lima pelo grande serviço de estar nos proporcionando”, relata

Dona Maria José, moradora do Ramal 3, disse que a situação estava complicada porque precisava se deslocar até o ramal 11. Contudo agora o atendimento melhorou 100%.

“A gente tinha que sair daqui para procurar atendimento no ramal 11, muita gente não tem transporte para chegar até lá. Agora vai melhorar 100% . Um novo posto com atendimento a semana toda. Doutor Adalton é muito legal e atencioso”, pontua

O médico da unidade Adalton Sampaio disse que o momento é para celebrar e que a nova estrutura vai permitir melhor atendimento e conforto à comunidade.

“Hoje é o dia para a gente celebrar a unidade nova que vai oferecer uma estrutura bem mais eficiente para a gente atender aos nossos pacientes da melhor forma. A comunidade já reivindicava isso. A gente atendia no ramal 11 e com essa unidade aqui nova, ampliada, um consultório bom, a gente vai, acolher melhor nosso paciente. Vamos aliviar o sofrimento quando for possível e curar também quando for possível”, enfatizou Adailton.

O Secretário de Saúde Marcelo Siqueira afirmou que há um plano de reestruturação para toda a rede de saúde de acordo com as necessidades da população.

“O pefeito Zequinha Lima pediu que nós fizessemos um plano de reestruturação de toda a rede de saúde, de acordo com a legislação do SUS, mais adequado à realidade das pessoas e estamos entregando mais uma unidade nesse padrão “, enfatiza

Zequinha Lima, que reinaugurou a nova unidade juntamente com a vice prefeita Delcimar Leite destacou que este ano já é a terceira unidade entregue a população este ano.

“O nosso trabalho continua. Nós estamos, com menos de 3 meses de trabalho, já estamos entregando 3 postos de saúde reformados esse ano. Então, nós vamos continuar reformando e ampliando todas as unidades de saúde que nós tivermos em Cruzeiro do Sul. Vamos continuar construindo aonde nós tivermos que construir. Vamos continuar levando a saúde mais perto das pessoas”, comentou o prefeito, elencando os avanços ocorridos na área da saúde na gestão dele.

“Na região da Santa Luzia tinha apenas dois médicos para cobrir toda a região. Hoje nós temos oito médicos aqui na região da Santa Luzia. Quando nós assumimos nós tínhamos dois dentistas, nós dobramos essa capacidade e hoje estamos anunciando um dentista específico aqui para o posto que está sendo inaugurado e mais um dentista no ramal do 11, então nós estamos ampliando para cinco dentistas aqui nessa região e vamos continuar trabalhando. Essa é a nossa função, trouxemos laboratórios aqui de análise clínica para região da Santa Luzia, de maneira que cada serviço que a gente amplia é a garantia de que a gente vai ter um cidadão cada vez mais saudável, com menos problema de saúde.”

Zequinha Lima também agradeceu pelo apoio parlamentar pelos investimentos que são feitos na cidade.

“Ninguém faz nenhum investimento no nosso município se não tiver recurso da bancada federal, dos nossos deputados, dos nossos senadores e até dos deputados estaduais que também têm a sua parcela de colaboração. Então isso aqui iniciou com uma emenda de 9 milhões do Senador Márcio Bittar, de lá para cá outros parlamentares também ajudaram. Quero aqui fazer um registro da presença de praticamente quase 100% da Câmara de Vereadores aqui. Isso demonstra que esse é um trabalho sério, que está em sintonia com aquilo que é já proposto pela maioria dos vereadores. Essa parceria é importante e o povo quem ganha”, concluiu o Prefeito.

Após a reinauguração da unidade a secretaria de Saúde disponibilizou atendimento médico e odontológico, de enfermagem, vacinação, planejamento familiar, puericultura, educação em saúde, pré-natal, e nutrição para a comunidade. De acordo com a secretaria mais de 100 atendimentos foram realizados.