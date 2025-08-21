Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Saúde

Saúde e Conscientização: Prefeitura de Brasiléia promove ação de saúde em alusão ao Agosto Lilás

Publicados

21 de agosto de 2025

Saúde

Fotos: Matheus Gomes

A Prefeitura de Brasiléia através a Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma importante ação em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde Antônio Monteiro dos Reis e reuniu dezenas de pessoas da comunidade.

A iniciativa ofereceu uma ampla variedade de serviços gratuitos, entre eles: testes rápidos (32), coleta de PCCU (7), vacinação (36), atendimentos médicos (16), de enfermagem (15), psicológico (2), nutricional (6), odontológico (10) e exames de ultrassonografia (23). Além disso, também foram realizados serviços de aferição de pressão arterial (30) e medição de peso e altura (34).No total, foram realizados mais de 200 atendimentos, demonstrando a forte adesão da comunidade.

O vice-prefeito Amaral do Gelo participou da ação e destacou a importância da iniciativa para a comunidade. “Estamos vivendo um mês de reflexão e conscientização sobre a luta contra a violência que atinge tantas mulheres. Unir essa pauta à oferta de serviços de saúde é uma forma de cuidar, acolher e valorizar nossas cidadãs e suas famílias”, afirmou.

Leia Também:  FAB mantém operação para vacinar índios de 39 aldeias no Acre

Segundo Amaral, a gestão municipal tem buscado aproximar cada vez mais os serviços de saúde da população. “Nosso compromisso é garantir acesso, ampliar atendimentos e promover ações que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Ver a comunidade participando de forma tão expressiva é a prova de que estamos no caminho certo”, completou o vice-prefeito.

Com a presença centenas de pessoas, a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Brasiléia em trabalhar pela saúde e pelo bem-estar da comunidade, além de somar esforços à causa do Agosto Lilás.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Saúde

Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante atendimento domiciliar a mais de 40 pacientes acamados

Publicados

8 minutos atrás

em

21 de agosto de 2025

Por

(Assessoria) – Por meio do Programa Melhor em Casa, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atende atualmente 44 pacientes acamados. A gestão do prefeito Zequinha Lima garante atendimento médico e multiprofissional aos pacientes nas residências, garantindo conforto, segurança e qualidade de vida.

Na manhã desta quinta-feira, 21, o prefeito acompanhou a equipe em uma das visitas, realizada à Márcio de Oliveira, de 42 anos, no Bairro João Alves. Ele ficou acamado após sofrer um AVC em outubro de 2024.

A irmã do paciente, Catiucia de Oliveira, ressaltou a importância do programa. “A equipe do Melhor em Casa é maravilhosa, são 10. Dão toda a assistência necessária. Sempre que precisamos, eles estão dispostos a ajudar, e isso tem feito toda a diferença no cuidado com meu irmão. Ele não pode sair do quarto, e o programa evita que a gente precise levá-lo ao hospital, onde estaria exposto a riscos de infecções. A médica vem, vê tudo, resolve aqui mesmo. Tenho fé em Deus que ele pode reverter esse quadro, mas enquanto isso, estamos cuidando com todo o apoio da equipe”, agradeceu.

Leia Também:  Ministério da Saúde: Gestores do Acre podem solicitar investimentos em saúde até 10 de novembro

O prefeito Zequinha Lima destacou o compromisso da gestão com o atendimento humanizado.

“Estamos aqui para ajudar e nossa missão é servir as pessoas, levar saúde a quem não pode ir até os postos e hospitais. Esse programa é a prova de que, com dedicação e amor ao próximo, é possível transformar a vida das famílias”, falou o prefeito.

Como funciona o Programa Melhor em Casa

O programa Melhor em Casa, conta com uma equipe multidisciplinar formada por médico,fisioterapeuta, enfermeiros, técnico de enfermagem, nutricionista, assistente social e psicólogo.

De segunda a sexta-feira, os profissionais visitam os pacientes em suas casas, realizando os procedimentos necessários conforme a prescrição médica e a demanda individual de cada caso. As visitas acontecem pela manhã e tarde, garantindo acompanhamento contínuo.

“O objetivo é oferecer tratamento adequado e humanizado no próprio lar, promovendo conforto, evitando deslocamentos desnecessários e contribuindo para a recuperação e bem-estar dos pacientes. Mais do que atendimento, levamos dignidade, respeito e cuidado às famílias que enfrentam momentos delicados”, completou o prefeito Zequinha Lima.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política1 dia atrás

Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí

Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Política1 dia atrás

Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom

Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
Política1 dia atrás

Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília

A recente publicação de Karol Queiroz, namorada do governador Gladson Cameli (PP), em seu perfil no Instagram, reacendeu o debate...

POLÍCIA

Polícia3 dias atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Polícia2 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...

EDUCAÇÃO

Educação5 horas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal

Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Educação10 horas atrás

Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população

Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
Educação3 dias atrás

Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia

Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...

CONCURSO

Concurso1 semana atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso2 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Concurso1 mês atrás

Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...

ESPORTE

Esporte3 dias atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte3 dias atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte3 dias atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS