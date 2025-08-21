Saúde e Conscientização: Prefeitura de Brasiléia promove ação de saúde em alusão ao Agosto Lilás

Fotos: Matheus Gomes

A Prefeitura de Brasiléia através a Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma importante ação em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde Antônio Monteiro dos Reis e reuniu dezenas de pessoas da comunidade.

A iniciativa ofereceu uma ampla variedade de serviços gratuitos, entre eles: testes rápidos (32), coleta de PCCU (7), vacinação (36), atendimentos médicos (16), de enfermagem (15), psicológico (2), nutricional (6), odontológico (10) e exames de ultrassonografia (23). Além disso, também foram realizados serviços de aferição de pressão arterial (30) e medição de peso e altura (34).No total, foram realizados mais de 200 atendimentos, demonstrando a forte adesão da comunidade.

O vice-prefeito Amaral do Gelo participou da ação e destacou a importância da iniciativa para a comunidade. “Estamos vivendo um mês de reflexão e conscientização sobre a luta contra a violência que atinge tantas mulheres. Unir essa pauta à oferta de serviços de saúde é uma forma de cuidar, acolher e valorizar nossas cidadãs e suas famílias”, afirmou.

Segundo Amaral, a gestão municipal tem buscado aproximar cada vez mais os serviços de saúde da população. “Nosso compromisso é garantir acesso, ampliar atendimentos e promover ações que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Ver a comunidade participando de forma tão expressiva é a prova de que estamos no caminho certo”, completou o vice-prefeito.

Com a presença centenas de pessoas, a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Brasiléia em trabalhar pela saúde e pelo bem-estar da comunidade, além de somar esforços à causa do Agosto Lilás.