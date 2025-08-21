Saúde
Saúde e Conscientização: Prefeitura de Brasiléia promove ação de saúde em alusão ao Agosto Lilás
Fotos: Matheus Gomes
A Prefeitura de Brasiléia através a Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma importante ação em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde Antônio Monteiro dos Reis e reuniu dezenas de pessoas da comunidade.
A iniciativa ofereceu uma ampla variedade de serviços gratuitos, entre eles: testes rápidos (32), coleta de PCCU (7), vacinação (36), atendimentos médicos (16), de enfermagem (15), psicológico (2), nutricional (6), odontológico (10) e exames de ultrassonografia (23). Além disso, também foram realizados serviços de aferição de pressão arterial (30) e medição de peso e altura (34).No total, foram realizados mais de 200 atendimentos, demonstrando a forte adesão da comunidade.
O vice-prefeito Amaral do Gelo participou da ação e destacou a importância da iniciativa para a comunidade. “Estamos vivendo um mês de reflexão e conscientização sobre a luta contra a violência que atinge tantas mulheres. Unir essa pauta à oferta de serviços de saúde é uma forma de cuidar, acolher e valorizar nossas cidadãs e suas famílias”, afirmou.
Segundo Amaral, a gestão municipal tem buscado aproximar cada vez mais os serviços de saúde da população. “Nosso compromisso é garantir acesso, ampliar atendimentos e promover ações que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Ver a comunidade participando de forma tão expressiva é a prova de que estamos no caminho certo”, completou o vice-prefeito.
Com a presença centenas de pessoas, a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Brasiléia em trabalhar pela saúde e pelo bem-estar da comunidade, além de somar esforços à causa do Agosto Lilás.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante atendimento domiciliar a mais de 40 pacientes acamados
(Assessoria) – Por meio do Programa Melhor em Casa, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atende atualmente 44 pacientes acamados. A gestão do prefeito Zequinha Lima garante atendimento médico e multiprofissional aos pacientes nas residências, garantindo conforto, segurança e qualidade de vida.
Na manhã desta quinta-feira, 21, o prefeito acompanhou a equipe em uma das visitas, realizada à Márcio de Oliveira, de 42 anos, no Bairro João Alves. Ele ficou acamado após sofrer um AVC em outubro de 2024.
A irmã do paciente, Catiucia de Oliveira, ressaltou a importância do programa. “A equipe do Melhor em Casa é maravilhosa, são 10. Dão toda a assistência necessária. Sempre que precisamos, eles estão dispostos a ajudar, e isso tem feito toda a diferença no cuidado com meu irmão. Ele não pode sair do quarto, e o programa evita que a gente precise levá-lo ao hospital, onde estaria exposto a riscos de infecções. A médica vem, vê tudo, resolve aqui mesmo. Tenho fé em Deus que ele pode reverter esse quadro, mas enquanto isso, estamos cuidando com todo o apoio da equipe”, agradeceu.
O prefeito Zequinha Lima destacou o compromisso da gestão com o atendimento humanizado.
“Estamos aqui para ajudar e nossa missão é servir as pessoas, levar saúde a quem não pode ir até os postos e hospitais. Esse programa é a prova de que, com dedicação e amor ao próximo, é possível transformar a vida das famílias”, falou o prefeito.
Como funciona o Programa Melhor em Casa
O programa Melhor em Casa, conta com uma equipe multidisciplinar formada por médico,fisioterapeuta, enfermeiros, técnico de enfermagem, nutricionista, assistente social e psicólogo.
De segunda a sexta-feira, os profissionais visitam os pacientes em suas casas, realizando os procedimentos necessários conforme a prescrição médica e a demanda individual de cada caso. As visitas acontecem pela manhã e tarde, garantindo acompanhamento contínuo.
“O objetivo é oferecer tratamento adequado e humanizado no próprio lar, promovendo conforto, evitando deslocamentos desnecessários e contribuindo para a recuperação e bem-estar dos pacientes. Mais do que atendimento, levamos dignidade, respeito e cuidado às famílias que enfrentam momentos delicados”, completou o prefeito Zequinha Lima.
