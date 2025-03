Saúde do município de Epitaciolândia conquista o primeiro lugar no Previne Brasil pela 4ª vez

Epitaciolândia conquistou, pela 4ª vez, o primeiro lugar no ranking do Programa Previne Brasil, uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa melhorar a qualidade da Atenção Primária no Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa avalia indicadores como cobertura vacinal, atendimento pré-natal, prevenção de doenças crônicas e outros aspectos relacionados à saúde básica.

A conquista de Epitaciolândia reflete o compromisso da gestão municipal com a saúde pública, investindo em ações preventivas, capacitação de profissionais e ampliação do acesso aos serviços de saúde. O resultado também demonstra a eficiência do trabalho em equipe entre agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais envolvidos.

Para o prefeito Sérgio Lopes, essa conquista é um marco importante para o município, que passa a ser referência nacional em Atenção Primária, servindo de exemplo para outras cidades brasileiras. O sucesso no Previne Brasil pode trazer benefícios como maior repasse de recursos federais e melhoria contínua dos serviços de saúde para a população.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, destaca o empenho de todos em buscar sempre a excelência nos atendimentos à população:

“É com muita alegria que nós trazemos para a população uma excelente notícia: o município de Epitaciolândia novamente ficou em primeiro lugar nos índices do Previne Brasil. O que são esses índices? São números de indicadores pelos quais todo o município do Brasil, do Acre, é avaliado, e pela quarta vez nós alcançamos esse primeiro lugar com muito trabalho e muita dedicação. Estou muito feliz, agradeço a todos os servidores da Saúde Municipal, porque é através deles que cada cidadão, no dia a dia, procura a saúde municipal e tem a resposta necessária. Continuaremos assim, fazendo esse trabalho voltado para o cidadão, este cidadão que tanto precisa do setor público. Epitaciolândia vai seguir avançando na saúde com muito respeito a todos, de forma humanizada, o tratamento e respeito que todos merecem”, pontuou o secretário de Saúde