Saúde de Porto Walter atende 785 ribeirinhos durante oito dias de atendimento na zona rural

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde, fez a abertura da 2ª etapa do Projeto Saúde Redes no auditório da Escola Estadual Joana Ribeiro Amed. A oficina terá duração de dois dias.

O Projeto Saúde Redes nesta 2ª etapa tem como tema “Oficinas do Ciclo Priorizar”, com o objetivo de aprimorar a governança macrorregional do SUS e a organização das redes de atenção à saúde em municípios de pequeno porte como Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Xapuri, além de qualificar as ações de gestão do cuidado e com foco no fortalecimento do processo de regionalização.

Estão presentes o Secretário Municipal de Saúde Sérgio Mesquita, Ativador Territorial do Projeto Saúde Redes da Regional do Alto Acre Dhiekson Silva, Representantes da Secretaria de Estado da Saúde – SESACRE, Ana Cristina e Dra. Andrea Vasconcelos, Enfermeira e Coordenadora da Atenção Básica de Saúde Jéssica Morais e Profissionais de Saúde das (UBS).