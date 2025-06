Saúde: Campanha de Vacinação Antirrábica visa imunizar cerca de 12 mil animais em Cruzeiro do Sul

A campanha de vacinação antirrábica, lançada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul,tem o objetivo de imunizar cerca de 12 mil cães e gatos no município. A ação, que teve seu ponto de partida no complexo esportivo, nesta terça-feira,10 e segue com a mobilização de 10 equipes do Centro de Controle de Zoonoses, que percorrerão todos os bairros do município, de casa em casa.

“Essa ação se estenderá ao longo dos próximos 30 dias por todo o município. Formamos 10 equipes, cada uma com dois profissionais, que visitarão todas as residências. É possível que alguns proprietários não estejam em casa durante a visita, e nesses casos, anotaremos o endereço para uma nova tentativa de contato. Além disso, os tutores podem agendar a vacinação de seus animais diretamente no Centro de Zoonoses ao longo do ano,” explicou George Andrade, coordenador do Centro de Zoonoses do município.

O coordenador também ressaltou que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, é vacinar 80% da população de cães e gatos do município, o que representa aproximadamente 11 a 12 mil animais, sendo 75% cães e 25% felinos. “A raiva é uma doença transmitida por morcegos e pode ser fatal para os humanos, pois não existe tratamento após a infecção. Por isso, a vacinação é crucial. Recentemente, tivemos casos no Brasil, como em Pernambuco, e os resultados podem ser trágicos,” alertou.

Ele ainda enfatizou a importância da participação dos tutores no processo de vacinação. “Pedimos que os proprietários segurem seus animais durante a aplicação da vacina, pois o vacinador, embora treinado, pode encontrar resistência por parte do pet. A colaboração do tutor é fundamental para garantir a segurança e o sucesso da vacinação,” concluiu.