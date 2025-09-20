Saúde
Saúde abre programa Mais Saúde e Menos Fila com oferta de ultrassonografias e consultas com médicos especialistas
Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde lançou o programa Mais Saúde e Menos Fila, que chega à UBS Estephan Barbary, oferecendo atendimento especializado e exames de alta qualidade à população. A ação conta com uma emenda do deputado federal Zezinho Barbary e prevê a realização de mais de 400 ultrassonografias e mais de 300 consultas com infectologista e ginecologista.
Segundo o deputado Zezinho Barbary, investir em saúde é investir na qualidade de vida das pessoas. “Fico feliz em poder contribuir para que a população tenha acesso a serviços especializados sem precisar enfrentar longas filas”.
O prefeito César Andrade também ressaltou a importância do programa. “Mais Saúde e Menos Fila aproxima o cuidado da nossa gestão com as pessoas, garantindo atendimento rápido e humanizado para quem mais precisa”.
Maria Francisca está grávida de 05 meses. Ela conta que o atendimento veio em boa hora. “Vou poder saber como está a saúde do meu bebê. Quero agradecer a gestão e parabenizar a Secretaria de Saúde”, disse.
Saúde
Epitaciolândia inaugura nova Farmácia Municipal e reforça compromisso com a saúde da população
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do secretário municipal de saúde, Sérgio Mesquita, participou da inauguração oficial da nova Farmácia Municipal de Epitaciolândia. O espaço foi entregue à população como mais uma importante ação voltada para o cuidado e o bem-estar de todos.
A unidade dispõe de um amplo estoque de medicamentos, oferecendo à comunidade mais de 160 princípios ativos essenciais para o tratamento de diversas condições de saúde. O atendimento já se destaca pelo volume de demandas: diariamente, mais de 200 receitas médicas são dispensadas, garantindo acesso gratuito e seguro aos remédios necessários para quem mais precisa.
Durante a inauguração, o prefeito destacou que a farmácia é fruto de uma gestão que tem colocado a saúde como prioridade.
“Estamos investindo em qualidade de vida e garantindo que nenhum cidadão de Epitaciolândia fique sem o tratamento adequado. Essa nova farmácia é mais uma conquista da população e simboliza nosso compromisso em cuidar de gente com dignidade e responsabilidade”, ressaltou Sérgio Lopes.
O secretário de saúde, Sérgio Mesquita, também enfatizou a importância da unidade para fortalecer a rede de atenção básica.
“É uma estrutura preparada para atender a todos com eficiência, garantindo que os medicamentos cheguem às mãos da população com organização e transparência”, afirmou.
Com responsabilidade e dedicação, a gestão municipal segue avançando em ações que buscam acolher, proteger e promover saúde, construindo uma Epitaciolândia cada vez mais justa, digna e humana para todos os cidadãos.
A Farmácia Municipal agora está funcionando na Avenida Santos Dumont, nº 570 – Centro próximo a Lubri Pneus.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 4ª edição da Festa da Inclusão no Setembro Verde e Amarelo
Cooperparquet completa 15 anos e consolida modelo de inclusão, trabalho digno e serviços de qualidade no Acre
Prefeito Carlinho do Pelado avança nas melhorias de ruas no bairro Alberto Castro, em Brasiléia
Deputada Socorro Neri visita Xapuri, é recebida pelo prefeito Maxsuel Maia e reforça compromisso com a educação no Congresso Nacional
POLÍTICA
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
