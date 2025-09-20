Saúde abre programa Mais Saúde e Menos Fila com oferta de ultrassonografias e consultas com médicos especialistas

A Secretaria Municipal de Saúde lançou o programa Mais Saúde e Menos Fila, que chega à UBS Estephan Barbary, oferecendo atendimento especializado e exames de alta qualidade à população. A ação conta com uma emenda do deputado federal Zezinho Barbary e prevê a realização de mais de 400 ultrassonografias e mais de 300 consultas com infectologista e ginecologista.

Segundo o deputado Zezinho Barbary, investir em saúde é investir na qualidade de vida das pessoas. “Fico feliz em poder contribuir para que a população tenha acesso a serviços especializados sem precisar enfrentar longas filas”.

O prefeito César Andrade também ressaltou a importância do programa. “Mais Saúde e Menos Fila aproxima o cuidado da nossa gestão com as pessoas, garantindo atendimento rápido e humanizado para quem mais precisa”.

Maria Francisca está grávida de 05 meses. Ela conta que o atendimento veio em boa hora. “Vou poder saber como está a saúde do meu bebê. Quero agradecer a gestão e parabenizar a Secretaria de Saúde”, disse.

