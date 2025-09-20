Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Saúde

Saúde abre programa Mais Saúde e Menos Fila com oferta de ultrassonografias e consultas com médicos especialistas

Publicados

20 de setembro de 2025

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde lançou o programa Mais Saúde e Menos Fila, que chega à UBS Estephan Barbary, oferecendo atendimento especializado e exames de alta qualidade à população. A ação conta com uma emenda do deputado federal Zezinho Barbary e prevê a realização de mais de 400 ultrassonografias e mais de 300 consultas com infectologista e ginecologista.

Segundo o deputado Zezinho Barbary, investir em saúde é investir na qualidade de vida das pessoas. “Fico feliz em poder contribuir para que a população tenha acesso a serviços especializados sem precisar enfrentar longas filas”.

O prefeito César Andrade também ressaltou a importância do programa. “Mais Saúde e Menos Fila aproxima o cuidado da nossa gestão com as pessoas, garantindo atendimento rápido e humanizado para quem mais precisa”.

Maria Francisca está grávida de 05 meses. Ela conta que o atendimento veio em boa hora. “Vou poder saber como está a saúde do meu bebê. Quero agradecer a gestão e parabenizar a Secretaria de Saúde”, disse.

Diretoria de Comunicação – Gabinete do Prefeito | Prefeitura de Porto Walter: “Trabalho, um compromisso de todos”.

Leia Também:  Segunda fase da campanha de vacinação contra influenza tem início na quinta-feira
Propaganda

Saúde

Epitaciolândia inaugura nova Farmácia Municipal e reforça compromisso com a saúde da população

Publicados

4 dias atrás

em

16 de setembro de 2025

Por

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do secretário municipal de saúde, Sérgio Mesquita, participou da inauguração oficial da nova Farmácia Municipal de Epitaciolândia. O espaço foi entregue à população como mais uma importante ação voltada para o cuidado e o bem-estar de todos.

A unidade dispõe de um amplo estoque de medicamentos, oferecendo à comunidade mais de 160 princípios ativos essenciais para o tratamento de diversas condições de saúde. O atendimento já se destaca pelo volume de demandas: diariamente, mais de 200 receitas médicas são dispensadas, garantindo acesso gratuito e seguro aos remédios necessários para quem mais precisa.

Durante a inauguração, o prefeito destacou que a farmácia é fruto de uma gestão que tem colocado a saúde como prioridade.

“Estamos investindo em qualidade de vida e garantindo que nenhum cidadão de Epitaciolândia fique sem o tratamento adequado. Essa nova farmácia é mais uma conquista da população e simboliza nosso compromisso em cuidar de gente com dignidade e responsabilidade”, ressaltou Sérgio Lopes.

O secretário de saúde, Sérgio Mesquita, também enfatizou a importância da unidade para fortalecer a rede de atenção básica.

“É uma estrutura preparada para atender a todos com eficiência, garantindo que os medicamentos cheguem às mãos da população com organização e transparência”, afirmou.

Com responsabilidade e dedicação, a gestão municipal segue avançando em ações que buscam acolher, proteger e promover saúde, construindo uma Epitaciolândia cada vez mais justa, digna e humana para todos os cidadãos.

A Farmácia Municipal agora está funcionando na Avenida Santos Dumont, nº 570 – Centro próximo a Lubri Pneus.

