Rodrigues Alves sedia reunião do CIR com Secretários de Saúde e Coordenadores do Vale do Juruá

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul comemora mais uma importante conquista. O município alcançou o primeiro lugar no Acre e o segundo lugar na Região Norte no quesito cobertura da Atenção Primária à Saúde, conforme o Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública -CLP. O levantamento avaliou o desempenho de municípios com população entre 80 a 100 mil habitantes, considerando a capacidade de garantir acesso, estrutura e atendimento de qualidade à população.

O município se sobressaiu por investir fortemente na ampliação dos atendimentos itinerantes, nas ações de especialidades médicas de média complexidade e na manutenção de uma estrutura robusta de unidades básicas de saúde. Esses avanços garantiram que a Atenção Primária, porta de entrada do sistema público, esteja cada vez mais próxima dos cidadãos.

O reconhecimento reforça o compromisso da gestão do prefeito Zequinha Lima em ampliar e fortalecer a rede de saúde, assegurando que os serviços cheguem a todas as regiões, desde a área urbana até as comunidades mais distantes.

“Temos trabalhado para levar atendimento médico, odontológico e de enfermagem até as comunidades mais distantes, garantindo que ninguém fique sem acesso ao cuidado. O reconhecimento nacional mostra que Cruzeiro do Sul está no caminho certo”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, o resultado reflete o empenho das equipes e o planejamento contínuo da administração.

“Ficamos em primeiro lugar no Acre e segundo lugar regional no quesito cobertura da atenção primária, nos municípios entre 80 a 100 mil habitantes. Esse é um reconhecimento que demonstra o quanto temos avançado em levar saúde de qualidade à população, resultado do trabalho incansável das nossas equipes e do compromisso da gestão do prefeito Zequinha Lima com o fortalecimento do SUS em Cruzeiro do Sul”, destacou o secretário.

O desempenho no ranking nacional consolida Cruzeiro do Sul como referência em políticas públicas de saúde no Acre, destacando-se entre os municípios que mais têm investido em planejamento, eficiência e humanização do atendimento.