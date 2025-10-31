Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Saúde

Rodrigues Alves sedia reunião do CIR com Secretários de Saúde e Coordenadores do Vale do Juruá

Publicados

31 de outubro de 2025

Saúde

(Assessoria) – A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, sediou mais uma reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) do Vale do Juruá. O encontro reuniu secretários de saúde, coordenadores municipais e representantes da regional de saúde para tratar de pautas estratégicas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios da região.

Durante a agenda de trabalho, foram discutidos temas importantes como a ampliação e organização da rede de atenção, avanços nos serviços especializados, investimentos em saúde básica, qualificação das equipes e ações integradas para melhorar o atendimento à população.

A gestão municipal de Rodrigues Alves reforça que sediar encontros como este evidencia o compromisso com o diálogo, o planejamento conjunto e a construção de soluções que garantam serviços cada vez mais eficientes, humanizados e acessíveis para todos os cidadãos do Vale do Juruá.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Pit-Stop de vacinação contra a influenza na 25 de Agosto
Notícias relacionadas:
Propaganda

Saúde

Cruzeiro do Sul é primeiro colocado no Acre em cobertura da Atenção Primária à Saúde

Publicados

7 minutos atrás

em

31 de outubro de 2025

Por

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul comemora mais uma importante conquista. O município alcançou o primeiro lugar no Acre e o segundo lugar na Região Norte no quesito cobertura da Atenção Primária à Saúde, conforme o Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública -CLP. O levantamento avaliou o desempenho de municípios com população entre 80 a 100 mil habitantes, considerando a capacidade de garantir acesso, estrutura e atendimento de qualidade à população.

O município se sobressaiu por investir fortemente na ampliação dos atendimentos itinerantes, nas ações de especialidades médicas de média complexidade e na manutenção de uma estrutura robusta de unidades básicas de saúde. Esses avanços garantiram que a Atenção Primária, porta de entrada do sistema público, esteja cada vez mais próxima dos cidadãos.

O reconhecimento reforça o compromisso da gestão do prefeito Zequinha Lima em ampliar e fortalecer a rede de saúde, assegurando que os serviços cheguem a todas as regiões, desde a área urbana até as comunidades mais distantes.

“Temos trabalhado para levar atendimento médico, odontológico e de enfermagem até as comunidades mais distantes, garantindo que ninguém fique sem acesso ao cuidado. O reconhecimento nacional mostra que Cruzeiro do Sul está no caminho certo”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

Leia Também:  Idosos participam de manhã de saúde e prevenção em ação especial do Outubro Rosa no Serviço de Convivência

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, o resultado reflete o empenho das equipes e o planejamento contínuo da administração.

“Ficamos em primeiro lugar no Acre e segundo lugar regional no quesito cobertura da atenção primária, nos municípios entre 80 a 100 mil habitantes. Esse é um reconhecimento que demonstra o quanto temos avançado em levar saúde de qualidade à população, resultado do trabalho incansável das nossas equipes e do compromisso da gestão do prefeito Zequinha Lima com o fortalecimento do SUS em Cruzeiro do Sul”, destacou o secretário.

O desempenho no ranking nacional consolida Cruzeiro do Sul como referência em políticas públicas de saúde no Acre, destacando-se entre os municípios que mais têm investido em planejamento, eficiência e humanização do atendimento.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 horas atrás

Presidente da Câmara, Marquinho Tibúrcio, recebeu quase R$ 12 mil em diárias em 2025 e viaja para Rio Branco praticamente todos os meses

Deputado estadual Tadeu Hassem e o vereador Marquinho Tibúrcio – Foto: Reprodução O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, vereador...
Política15 horas atrás

Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre

O Acre segue avançando na inclusão digital graças a uma importante ação do mandato da ex-deputada federal Mara Rocha. Por...
Política23 horas atrás

Moradores do Residencial Açaí, em Bujari, denunciam transbordamento de fossa coletiva e cobram solução do prefeito Padeiro

Moradores do Residencial Açaí, no município de Bujari, gravaram um vídeo denunciando o transbordamento da fossa coletiva que atende a...

POLÍCIA

Polícia22 horas atrás

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Polícia5 dias atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Polícia5 dias atrás

Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...

EDUCAÇÃO

Educação20 horas atrás

Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Educação22 horas atrás

Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas

Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
Educação4 dias atrás

IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte4 dias atrás

Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil

A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Esporte4 dias atrás

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Esporte6 dias atrás

Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS