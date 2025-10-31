Saúde
Rodrigues Alves sedia reunião do CIR com Secretários de Saúde e Coordenadores do Vale do Juruá
(Assessoria) – A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, sediou mais uma reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) do Vale do Juruá. O encontro reuniu secretários de saúde, coordenadores municipais e representantes da regional de saúde para tratar de pautas estratégicas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios da região.
Durante a agenda de trabalho, foram discutidos temas importantes como a ampliação e organização da rede de atenção, avanços nos serviços especializados, investimentos em saúde básica, qualificação das equipes e ações integradas para melhorar o atendimento à população.
A gestão municipal de Rodrigues Alves reforça que sediar encontros como este evidencia o compromisso com o diálogo, o planejamento conjunto e a construção de soluções que garantam serviços cada vez mais eficientes, humanizados e acessíveis para todos os cidadãos do Vale do Juruá.
Cruzeiro do Sul é primeiro colocado no Acre em cobertura da Atenção Primária à Saúde
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul comemora mais uma importante conquista. O município alcançou o primeiro lugar no Acre e o segundo lugar na Região Norte no quesito cobertura da Atenção Primária à Saúde, conforme o Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública -CLP. O levantamento avaliou o desempenho de municípios com população entre 80 a 100 mil habitantes, considerando a capacidade de garantir acesso, estrutura e atendimento de qualidade à população.
O município se sobressaiu por investir fortemente na ampliação dos atendimentos itinerantes, nas ações de especialidades médicas de média complexidade e na manutenção de uma estrutura robusta de unidades básicas de saúde. Esses avanços garantiram que a Atenção Primária, porta de entrada do sistema público, esteja cada vez mais próxima dos cidadãos.
O reconhecimento reforça o compromisso da gestão do prefeito Zequinha Lima em ampliar e fortalecer a rede de saúde, assegurando que os serviços cheguem a todas as regiões, desde a área urbana até as comunidades mais distantes.
“Temos trabalhado para levar atendimento médico, odontológico e de enfermagem até as comunidades mais distantes, garantindo que ninguém fique sem acesso ao cuidado. O reconhecimento nacional mostra que Cruzeiro do Sul está no caminho certo”, destacou o prefeito Zequinha Lima.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, o resultado reflete o empenho das equipes e o planejamento contínuo da administração.
“Ficamos em primeiro lugar no Acre e segundo lugar regional no quesito cobertura da atenção primária, nos municípios entre 80 a 100 mil habitantes. Esse é um reconhecimento que demonstra o quanto temos avançado em levar saúde de qualidade à população, resultado do trabalho incansável das nossas equipes e do compromisso da gestão do prefeito Zequinha Lima com o fortalecimento do SUS em Cruzeiro do Sul”, destacou o secretário.
O desempenho no ranking nacional consolida Cruzeiro do Sul como referência em políticas públicas de saúde no Acre, destacando-se entre os municípios que mais têm investido em planejamento, eficiência e humanização do atendimento.
