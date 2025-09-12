Saúde
Rodrigues Alves promove palestra sobre saúde bucal para crianças na Creche Ranalaires
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma palestra educativa sobre saúde bucal na Creche Ranalaires.
A atividade teve como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da higiene oral e dos cuidados preventivos para manter dentes e gengivas saudáveis.
Durante a ação, os profissionais de saúde apresentaram, de forma didática e adequada à faixa etária, orientações sobre a escovação correta e a importância de uma alimentação equilibrada para a preservação da saúde bucal.
A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela gestão municipal voltadas para a promoção da saúde preventiva, reforçando o compromisso da Prefeitura em cuidar do bem-estar da população desde a infância.
Afya Cruzeiro do Sul promove corrida e caminhada pelo Setembro Amarelo em prol da saúde mental
Atividade reúne esporte, saúde e bem-estar em ação de conscientização sobre prevenção ao suicídio com concentração no Igarapé Preto
Em alusão ao Setembro Amarelo, a Afya Cruzeiro do Sul, em apoio à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e da Coordenação Municipal de Saúde Mental, realiza neste sábado (13), às 6h, uma corrida e caminhada simbólicas para reforçar a importância do cuidado com a saúde mental. O evento, que também conta com a participação do grupo de corrida Amigos da Saúde, é aberto a toda a população.
A expectativa é reunir alunos, colaboradores da Afya, profissionais da saúde, da educação e moradores do município. A concentração será às 5h30, no Igarapé Preto, cartão postal da cidade, sentido Aeroporto e Deracre. Os participantes poderão optar por percursos de 5 km ou 10 km, tanto caminhando quanto correndo. A atividade não tem caráter competitivo. “Nosso objetivo é chamar a atenção para a importância do cuidado com a mente e mostrar como a prática esportiva pode ser uma aliada na prevenção de doenças relacionadas à saúde mental”, explicou Danielle Ferreira, coordenadora de extensão da Afya Cruzeiro do Sul.
Após o percurso, haverá uma aula de dança conduzida por um professor de educação física e, em seguida, um café da manhã compartilhado entre os participantes. “Queremos que este seja um momento de integração, acolhimento e troca de experiências. Mais do que uma atividade física, será uma oportunidade para refletirmos juntos sobre o valor da vida”, destacou Danielle.
O evento deste ano traz a hashtag #EuPrefiroaVida, lema que reforça a campanha nacional do Setembro Amarelo. “Quando unimos esporte, saúde e comunidade, conseguimos transmitir uma mensagem ainda mais forte de cuidado e prevenção”, acrescentou a coordenadora.
Sobre a Afya
A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.
