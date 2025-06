Programa Saúde na Comunidade realiza sua 110ª edição no Ramal Cachoeira, em Epitaciolândia

Veja a imagem ilustrativa da UBS

(Assessoria) – A cidade de Cruzeiro do Sul dará, em breve, um importante passo na melhoria dos serviços de saúde com o início das obras de reforma e estruturação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Pastor João Braz, localizada no bairro João Alves. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a faculdade de medicina do grupo Afya.

A licitação para a execução da obra foi homologada pelo grupo Afya no último dia 4 de junho e a expectativa é de que os trabalhos comecem nas próximas semanas. A responsabilidade pela execução da obra é a instituição de ensino, que integra o sistema do programa Mais Médicos, e atua diretamente na formação de profissionais da saúde.

“O projeto enfrentou um período de atraso devido à necessidade de adequações técnicas e adaptações à legislação vigente, mas todos os ajustes já foram concluídos, permitindo o avanço das etapas seguintes”, explicou o Secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira.

A nova estrutura da UBS Pastor João Braz irá muito além dos atendimentos básicos da atenção primária. O local também será utilizado para ações voltadas à formação acadêmica na área da saúde, ampliando a integração entre ensino e serviço. Além disso, a unidade contará com o apoio do ambulatório de especialidades médicas da Afya, fortalecendo a rede de cuidados oferecida à população local.

“A parceria entre o poder público e a instituição de ensino representa um modelo inovador e eficiente de colaboração, com foco na qualificação da assistência à saúde e no fortalecimento da atenção básica no município”, concluiu o secretário.

De porte 2, a UBS tem como referência os padrões a arquitetura e engenharia, do Novo Programa de Aceleração do Crescimento – novo PAC.