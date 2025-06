Prefeitura iniciou Campanha de Vacinação Antirrábica e também realizou Imunização Contra HPV em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira, 10, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos e realizou uma mobilização para vacinar adolescentes contra o Vírus do Papiloma Humano -HPV acompanhada da oferta de outros imunizantes do calendário nacional. As duas ações foram realizadas no Complexo Esportivo, no Bairro Aeroporto Velho, em horários diferentes.

A vacinação dos animais, iniciada no Complexo se estenderá pelos próximos dois meses. O Secretário Municipal de Saúde,Marcelo Siqueira, destacou a relevância da iniciativa e anunciou os próximos passos. “Nos próximos dois meses, nossa equipe irá até as residências nas zonas urbana rural do município.Solicitamos que recebam nossos vacinadores, que estarão uniformizados, pois cuidar da saúde dos animais é também zelar pela saúde de nossas famílias e comunidades”, pediu ele.

HPV

Na outra ação da tarde,a imunização contra o HPV, foi destinada a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, incluindo a faixa etária de 19 anos, conforme avaliação técnica.

“ A vacinação é a forma de prevenir doenças graves e aproveitamos para alcançar aqueles jovens que ainda não haviam tomado a vacina contra o HPV. Foi um momento de cuidado, conscientização e também de integração com a comunidade”, enfatizou Marcelo Siqueira

O evento também contou com atividades recreativas, como aulões de dança, testagens rápidas de saúde e orientações para a população.