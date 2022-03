Prefeitura faz busca ativa na zona rural para vacinar contra covid-19 em Cruzeiro do Sul

No último sábado, 19 de março, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma ação de busca ativa na zona rural, para vacinar contra a covid-19.

As equipes estiveram nos ramais 02 e 03, Boa Hora, Ramal do Darci, Deracre e adjacências, Areal, Pentecostes, Ramal dos Caracas (BR 307), Ramal do Zacarias, Nari do Moa, Campinas e Santa Luzia. Na ação, cerca de 350 pessoas receberam a vacina contra a covid-19. O objetivo principal é a atualização da carteira vacinal.

“O índice de vacinação de Cruzeiro do Sul está próximo aos 100% da população vacinável com primeira dose. Com a segunda dose, este índice cai para 90%, sendo que boa parte das pessoas que tomaram a primeira, mas não a segunda, estão na zona rural, justamente pela maior dificuldade de deslocamento, especialmente agora, no período chuvoso. Por esta razão, estamos intensificando as ações nos ramais, como forma de alcançar essas pessoas e ampliar a cobertura vacinal da população. É necessário para uma boa imunidade estar com essa vacinação atualizada”, explica a secretária municipal de saúde Valéria Lima.

Além da primeira e segunda dose contra a covid-19, foram levadas também as vacinas pediátricas.

“Cruzeiro do Sul tem hoje um dos melhores índices de vacinação do estado e mesmo do país, mas isso não nos tem feito descansar. Nosso objetivo é que a população esteja protegida e que possamos retomar a normalidade. A gestão não tem medido esforços para alcançar as pessoas nas localidades mais distantes com as ações de saúde. A pandemia reforçou ainda mais essa necessidade, mas, as ações na zona rural e ribeirinha já são uma rotina, algo que vamos manter nessa gestão, com as equipes se deslocando para os ramais e realizando atendimentos à população, inclusive nos rios, por meio da Unidade de saúde Fluvial”, garantiu o prefeito Zequinha Lima.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

