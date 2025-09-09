Saúde
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ações educativas e de saúde nas escolas da zona rural do município
Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Coordenação do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Tutelar, deu início nesta terça-feira (09) a uma série de atividades educativas e de saúde nas escolas da zona rural.
A primeira ação aconteceu na Escola José Saraiva de Freitas, na Comunidade do Profeta, com palestras e rodas de conversa voltadas à prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, ao enfrentamento ao trabalho infantil, além de serviços de saúde oferecidos pela equipe da Secretaria de Saúde, como vacinação e testes rápidos.
O objetivo é ampliar a conscientização da população, fortalecer a rede de proteção e garantir os direitos das crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que se promove o acesso a serviços essenciais de saúde.
Cronograma das próximas ações:
Assistência Social, PETI e Secretaria de Saúde:
- 11/09 (quinta-feira) – Escolas Felíssimo Negreiros e Inecir Mororo – Comunidade Foz do Paraná
- 16/09 (terça-feira) – Escolas Valderi José e São José II – Ramal da União
- 18/09 (quinta-feira) – Escolas Manoel de Moura e Nunes Correia – Comunidade Pucalpa
- 23/09 (terça-feira) – Escolas Margarida Pedreiro e Oscar Pociano – Comunidade São Gerônimo
- 26/09 (sexta-feira) – Escola Godofredo Sampaio – Comunidade Agrovila do Muju
- 30/09 (terça-feira) – Escola José de Souza Martins – Comunidade Nova Cintra
Secretaria de Saúde:
A equipe da Saúde também seguirá com a mesma programação durante o mês, oferecendo vacinação e testes rápidos nas comunidades, em conjunto com as atividades educativas da Assistência Social.
Com esta iniciativa conjunta, a Prefeitura reforça o compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes, a promoção da saúde e o fortalecimento de uma sociedade mais justa e segura.
Saúde
Saúde em Ação leva atendimentos a comunidades rurais e à Resex Chico Mendes, em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou neste sábado (06), a 3ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, levando serviços de saúde e atendimentos sociais à comunidade São Francisco do Figueiredo, conhecida como Cantina, localizada no km 52 + 25 de ramal na Reserva Extrativista Chico Mendes, zona rural do município.
A iniciativa, que busca aproximar os serviços das famílias que vivem em áreas de difícil acesso, registrou 1.426 procedimentos na área da saúde, além de dezenas de atendimentos sociais, como orientações e atualização de cadastros do Bolsa Família.
Os dados consolidados foram divulgados nesta segunda-feira (08), pela Secretaria Municipal de Saúde.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou que a ação faz parte do compromisso assumido pela gestão do prefeito Carlinhos do Pelado em ampliar os serviços nas comunidades e levar atendimento para as pessoas que mais precisam.“Estamos conseguindo levar saúde de qualidade para comunidades que ficam longe da cidade muitas vezes de difícil acesso como na Reserva Extrativista Chico Mendes. É determinação do prefeito que esses atendimentos cheguem cada vez mais perto das pessoas seja nas comunidades rurais ou na Resex Chico Mendes, garantindo assim dignidade e acesso a saúde para todos”, afirmou.
O presidente da Associação de Moradores da Comunidade São Francisco do Figueiredo (Cantina), Flávio Oliveira, comemorou a chegada do programa e contou que, pela primeira vez, ele e sua família tiveram acesso a serviços especializados sem precisar se deslocar até a cidade. “É motivo de alegria receber o Saúde em Ação completo aqui, com ultrassonografia e pediatria. Eu mesmo realizei meus exames e meu filho também foi atendido. É a primeira vez que temos esse tipo de atendimento na nossa localidade”, relatou.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinhos Tibúrcio, esteve presente ao lado dos vereadores Djhailson e Careca Gadelha e reforçou o apoio do Legislativo ao fortalecimento das políticas de saúde na zona rural também. “A Câmara tem aprovado e vai continuar aprovando projetos que facilitem o acesso da população rural aos serviços de saúde, assim como a melhorias em ramais, educação e outros benefícios importantes”, disse.
Moradora da comunidade, Jamily Alves, agradeceu pela realização da ação e lembrou a dificuldade de transporte enfrentada pelos moradores. “Fui uma das pessoas que pediu a vinda do Itinerante ao prefeito Carlinhos e o Secretário de Saúde Francélio, porque além de mim muitos aqui não têm muita condições de se deslocar até o posto de saúde mais próximo, que fica a mais de 40 km de casa. Hoje, ver esse atendimento aqui é uma grande conquista, muito obrigada ”, afirmou.
Com apoio 30 servidores da saúde e da assistência social, a edição contou com consultas clínicas, pediatria, odontologia, nutrição, bioimpedância, exames laboratoriais, aferições, ultrassonografia, vacinação e serviços sociais.
Foram realizadas , 75 consultas clínicas,114 ultrassonografias, 38 consultas pediátricas,34 consultas em nutrição,34 bioimpedâncias, 75 aferições de pressão arterial, 113 medições de altura/peso, 75 aferições de temperatura, 58 procedimentos odontológicos, 11 eletrocardiogramas, 680 dispensações de medicamentos , 103 doses de vacina, 7 PCCU, 6 aplicações de injetável e 3 atendimentos de enfermagem.
A prefeitura anunciou que novas comunidades rurais serão contempladas pelo programa Saúde em Ação na Comunidade.
Secretário Municipal de Saúde de Brasileia, Francélio Barbosa
Jamily Alves, moradora na comunidade.
Presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, e os vereadores Careca Gadelha e Dejailson Américo.
Flávio Oliveira- Presidente da Associação São Francisco do Figueiredo (Cantina), KM 52 zona rural de Brasileia.
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ações educativas e de saúde nas escolas da zona rural do município
Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, avança com obras de recuperação no Ramal do Jacarecica
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Alan Rick recebe homenagem no Senado pelo Dia do Administrador e destaca papel transformador da profissão
POLÍTICA
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Kamai apresentou novo requerimento exigindo que a Prefeitura entregue imediatamente os estudos de impacto e as planilhas de custos que...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, avança na cooperação para implantação de indústrias de café em Senador Guiomard e Xapuri
Mais do que uma agenda institucional, a reunião em Brasília simboliza um movimento decisivo para transformar a produção de café...
Moradores do ramal Marizinho denunciam abandono total da zona rural e responsabilizam o prefeito Padeiro pelo caos em Bujari
Em pleno mês de setembro, ônibus escolares deixam de circular por causa das péssimas condições da estrada; comunidade aponta descaso...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
CONCURSO
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
ESPORTE
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Senador Sérgio Petecão confirma investimento de R$ 8,6 milhões em infraestrutura urbana de Brasiléia
-
Política Destaque5 dias atrás
Educação em crise: governador Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 1,07 milhão em utensílios de cozinha para a Secretaria de Educação
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Com emenda do senador Alan Rick, Escolinha do Léo Moura abre 1.330 vagas em três municípios do Acre
-
Cultura5 dias atrás
Assis Brasil se prepara para a Semana Evangélica com Marcha para Jesus e show nacional da Banda Som e Louvor