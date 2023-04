Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ação nas comunidades ribeirinhas com exames e palestras educacionais

Também conhecida como pressão alta, a hipertensão arterial pode acometer crianças, adolescentes, adultos e idosos – Foto: internet

Na fase inicial, uma doença crônica e silenciosa como a pressão alta não mostra sinais muito claros que mobilizem o paciente a buscar ajuda médica. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a hipertensão arterial é considerada uma das principais causas de mortes no Brasil, com registro de 400 óbitos por ano.

Com o intuito de orientar a população sobre cuidados contra a doença, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), ressalta, nesta quarta-feira, 26, em que se celebra o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento precoce.

A hipertensão pode acometer crianças, adolescentes, adultos e idosos, provocando o estreitamento das artérias e fazendo com que o coração precise bombear o sangue cada vez com mais força para impulsioná-lo por todo organismo e depois recebê-lo de volta.

Em Rio Branco, segundo os dados Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em 2021 o percentual de adultos com diagnóstico de pressão alta foi de 23,12%, colocando a capital acreana como 11º colocada entre as 27 capitais brasileiras. Em todo o estado, 19,29% da população se autorrefere hipertensa.

“É uma doença multifatorial, que necessita de acompanhamento. O processo de elevação da pressão dilata o coração, danifica as artérias e, consequentemente, favorece a ocorrência de ataques cardíacos e derrames cerebrais”, explica o cardiologista Rodrigo Gonçalves.

Responsável do Núcleo de Prevenção de Doenças Crônicas da Sesacre, Mayra Wolter salienta que o tratamento da hipertensão deve ser feito, principalmente, por meio da correção de hábitos alimentares pouco saudáveis e do combate ao sedentarismo.

“A hipertensão é uma das principais causas de doença renal crônica e outras complicações. É importante que a população vá regularmente ao médico, para ser diagnosticada em tempo hábil”, destaca Mayra.

Como prevenir a hipertensão:

Manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares;

Não abusar do sal, utilizando temperos que ressaltem o sabor dos alimentos;

Praticar atividade física regular;

Aproveitar momentos de lazer;

Abandonar o fumo;

Moderar o consumo de álcool;

Evitar alimentos gordurosos;

Controlar o diabetes.