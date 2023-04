Prefeitura de Rodrigues Alves realiza ação em alusão ao Dia Mundial da Saúde no município

A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta quarta-feira (19), centenas de atendimentos e atividade em alusão ao Dia Mundial da Saúde, com o objetivo de informar os cidadãos do município sobre os serviços de saúde ofertado. E dessa forma conscientizá-los sobre a importância da preservação da saúde para melhorar a qualidade de vida.

A ação foi realizada no parque municipal para população, e contou com aula de hidroginástica para os idosos do Centro de Convivência do Idoso(CCI), além de atividades físicas e saúde bucal. Também foram realizadas consultas médicas, odontológica, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, testes rápidos e vacinas.

O vice-prefeito Pr. Nilson Magalhães esteve no evento e falou da importância dessa data, na qual se comemora o dia mundial da saúde.

Rodrigues Alves é um município que está dando apoio a essas ações, porque nós sabemos da necessidade do serviço público, que a nossa população deve receber através dessas ações. “Aqui, estão todos os profissionais de saúde, juntamente com o secretário de saúde, dando o apoio nescessário a todas as ações, e nós da p

Prefeitura estamos aqui, para dar também a nossa parcela de contribuição”.

O prefeito Jailson Amorim tem investido bastante na melhoria da saúde, principalmente com programas voltado às comunidades rurais, aquisição de equipamentos e ações de saúde.

O 7 de abril desde 1948 é celebrado pela OMS como o dia Mundia da Saúde. “A organização mundial de saúde dedica esse dia e esse mês a saúde. Por isso, estamos aqui, ofertando para população todas as atividades da saúde básica. São 04 médicos, realizando atendimentos durante todo o dia, serviços de odontologia, enfermagem, laboratório, todos os exames possíveis e todos os tipos de vacina, psicóloga e fisioterapeuta. E durante a tarde, estaremos realizando educação física com atividades esportivas e hidroginástica para os idosos”, destaca o secretário de saúde Aluíldo José.