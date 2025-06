Prefeitura de Rodrigues Alves promove ação de saúde e limpeza na comunidade Treze de Maio

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu mais uma importante edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez contemplando os moradores do Ramal Cachoeira. Esta foi a 110ª edição da iniciativa, que tem como objetivo levar atendimento médico de qualidade às comunidades da zona rural e áreas mais afastadas do município.

A ação disponibilizou uma ampla gama de serviços de saúde, com destaque para os atendimentos pediátricos e ginecológicos, ampliando o acesso da população a cuidados essenciais. A presença das especialidades reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde preventiva e da qualidade de vida para todos.

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e também secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, esteve presente durante a ação para ouvir de perto as demandas da comunidade. A participação ativa dos gestores demonstra a prioridade dada às necessidades da população rural.

Moradores da comunidade expressaram sua satisfação com o atendimento recebido e com a regularidade das ações. “O que já estava bom, agora está ainda melhor”, relatou um dos participantes, resumindo o sentimento coletivo em relação ao programa.

Com um modelo de atendimento humanizado e descentralizado, a Prefeitura reafirma seu compromisso de aproximar os serviços de saúde da população, fortalecendo a atenção básica e reduzindo as barreiras de acesso ao sistema de saúde.

A gestão municipal segue firme no propósito de construir uma saúde pública mais acessível, eficiente e presente em todas as regiões do município.