RIO BRANCO
Saúde

Prefeitura de Rodrigues Alves Intensifica Ações e Lança Campanha de Vacinação Antirrábica para Proteger Cães, Gatos

Publicados

12 de agosto de 2025

Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, iniciou a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, destinada a cães e gatos do município.

O objetivo é proteger os animais e a população contra a raiva, prevenindo casos da doença e controlando a circulação do vírus. A vacina utilizada é inativada, produzida com vírus mortos, o que garante segurança para cães e gatos de todas as idades.

A aplicação da primeira dose deve ser feita a partir dos três meses de idade, com reforço anual ao longo de toda a vida do animal.

A orientação da Secretaria de Saúde é que os moradores aguardem a visita das equipes de vacinadores em suas residências, facilitando o trabalho e assegurando que todos os animais de estimação recebam a imunização.

Proteja seu animal e ajude a manter a cidade livre da raiva!

Propaganda

Saúde

Prefeitura de Cruzeiro do sul mantém Unidade Básica de Saúde aberta no ponto facultativo desta sexta-feira

Publicados

4 dias atrás

em

8 de agosto de 2025

Por

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém a Unidade Básica de Saúde Geosete Coelho Mariano, localizada no bairro Cruzeirinho, em funcionamento durante o ponto facultativo desta sexta-feira, 8, referente ao início da Revolução Acreana, comemorada em 6 de agosto. A unidade atenderá a população das 7h às 17h.

Os serviços de limpeza pública também seguem normalmente assegurando a manutenção do município.

O feriado foi transferido de quarta-feira, 6, para esta sexta-feira por meio do Decreto Nº 832, assinado pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

