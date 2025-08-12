Saúde
Prefeitura de Rodrigues Alves Intensifica Ações e Lança Campanha de Vacinação Antirrábica para Proteger Cães, Gatos
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, iniciou a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, destinada a cães e gatos do município.
O objetivo é proteger os animais e a população contra a raiva, prevenindo casos da doença e controlando a circulação do vírus. A vacina utilizada é inativada, produzida com vírus mortos, o que garante segurança para cães e gatos de todas as idades.
A aplicação da primeira dose deve ser feita a partir dos três meses de idade, com reforço anual ao longo de toda a vida do animal.
A orientação da Secretaria de Saúde é que os moradores aguardem a visita das equipes de vacinadores em suas residências, facilitando o trabalho e assegurando que todos os animais de estimação recebam a imunização.
Proteja seu animal e ajude a manter a cidade livre da raiva!
Prefeitura de Cruzeiro do sul mantém Unidade Básica de Saúde aberta no ponto facultativo desta sexta-feira
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém a Unidade Básica de Saúde Geosete Coelho Mariano, localizada no bairro Cruzeirinho, em funcionamento durante o ponto facultativo desta sexta-feira, 8, referente ao início da Revolução Acreana, comemorada em 6 de agosto. A unidade atenderá a população das 7h às 17h.
Os serviços de limpeza pública também seguem normalmente assegurando a manutenção do município.
O feriado foi transferido de quarta-feira, 6, para esta sexta-feira por meio do Decreto Nº 832, assinado pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.
