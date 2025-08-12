Prefeitura de Rodrigues Alves Intensifica Ações e Lança Campanha de Vacinação Antirrábica para Proteger Cães, Gatos

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, iniciou a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, destinada a cães e gatos do município.

O objetivo é proteger os animais e a população contra a raiva, prevenindo casos da doença e controlando a circulação do vírus. A vacina utilizada é inativada, produzida com vírus mortos, o que garante segurança para cães e gatos de todas as idades.

A aplicação da primeira dose deve ser feita a partir dos três meses de idade, com reforço anual ao longo de toda a vida do animal.

A orientação da Secretaria de Saúde é que os moradores aguardem a visita das equipes de vacinadores em suas residências, facilitando o trabalho e assegurando que todos os animais de estimação recebam a imunização.

Proteja seu animal e ajude a manter a cidade livre da raiva!