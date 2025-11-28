Prefeitura de Rodrigues Alves encerra campanha Novembro Azul com grande ação de saúde no Parque Municipal

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e através da coordenação da UBS Renato Leite, realizou o encerramento da campanha Novembro Azul com uma grande ação de saúde no Parque Municipal, oferecendo diversos atendimentos e serviços sociais à população.

Durante a ação, foram disponibilizados atendimentos médicos, vacinação, aferição de pressão arterial, testagem rápida, orientação clínica, serviços terapêuticos e demais atendimentos voltados à prevenção e promoção da saúde do homem. Além disso, a população também contou com serviços sociais e atividades de assistência ao público presente.

A campanha reforça a importância do diagnóstico precoce e do cuidado integral com a saúde do homem, fortalecendo o compromisso da gestão municipal em promover ações de prevenção, bem-estar e qualidade de vida.

O coordenador da UBS Renato Leite, Samuel Jonathan, destacou a relevância da iniciativa e agradeceu o apoio da administração municipal:

“Esse é um momento importante para reforçar o cuidado com a saúde do homem. Agradeço ao prefeito Salatiel Magalhães e ao vice-prefeito Neto Jamilson pelo apoio e incentivo nas campanhas de saúde. Com esse compromisso e trabalho conjunto, conseguimos aproximar ainda mais os serviços da população e oferecer um atendimento mais humano e acessível.”

Os organizadores ressaltaram que ações como essa representam mais um passo importante na construção de políticas públicas voltadas para a saúde preventiva e apoio social às famílias.