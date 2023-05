Prefeitura de Porto Walter leva saúde itinerante para moradores dos Rios Grajaú, Ouro Preto, Natal e Rio das Minas

Os próximos sete dias para os moradores de nove comunidades rurais dos Rios Grajaú, Ouro Preto, Natal e Rio das Minas serão marcados pelos atendimentos de mais um itinerante, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter.

Nesta quarta-feira (10), a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo acompanhou a saída da equipe. No total, doze profissionais embarcarão na missão de promover assistência básica do SUS com atendimento médico, de enfermagem, odontológico com entrega de medicamentos, exame preventivo (PCCU), teste rápidos e vacinação.

Segundo a Secretária, a expectativa é atender cerca de mil e quinhentos ribeirinhos. “Antes do primeiro semestre deste ano já estamos fechando o planejamento de saúde de levar os serviços para mais perto das pessoas atendendo rios e igarapés do baixo e alto Juruá. Tão logo seja concluído esse atendimento, planejaremos o atendimento do beiradão do Juruá. O pedido do Prefeito e do vice é que a gente sempre busque oferecer os melhores serviços prezando pelo cuidado, assistência e buscando ouvir a demanda dos ribeirinhos”, destaca Ana Flávia Melo.