Prefeitura de Plácido de Castro promove mega campanha de vacinação no ginásio Wilson Paula da Pena

Assessoria – A Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta segunda-feira (13) uma ação de combate e prevenção à dengue nas dependências do bairro Eugênio Areal.

De acordo com a Coordenadora da Vigilância em Saúde do Município, enfermeira Wendy Carolina, os agentes de endemias visitaram as famílias repassando orientações sobre os cuidados a serem tomados para evitar a ploriferação do mosquito transmissor da doença.

“Estamos no início do período chuvoso, onde os casos de dengue aumentam consideravelmente. Atentos a isso, Iniciamos as ações de combate e prevenção. Vamos percorrer todos os bairros orientando os moradores a tomarem os devidos cuidados, pois a dengue pode matar”, disse.

A Coordenadora ainda declarou que a colaboração da população é de suma importância para o sucesso das ações. ” Pedimos que a população colabore, recebendo os agentes de endemias e evitando deixar água acumulada em algum recipiente sem os cuidados necessários. A Prefeitura está fazendo a sua parte, mas para termos sucesso é essencial a colaboração da comunidade”, concluiu.

