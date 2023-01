Prefeitura de Epitaciolândia realiza campanha de vacinação para público adulto, pediátrica

Todas as comunidades rurais de Porto Walter são vistas como prioridade pela gestão do Prefeito César Andrade. Como foi o caso de 08 comunidades rurais do Rio Cruzeiro do Vale, que receberam nos últimos dias a 1ª edição do Programa Saúde Itinerante deste ano, da Secretaria de Saúde.

Ao todo 12 profissionais de saúde realizaram mais de 750 atendimentos nas áreas de medicina da família, enfermagem e odontologia, além da realização de teste rápidos e vacinação.

O vice-prefeito Guarsônio Melo e a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo acompanharam a ação. O agricultor José Maria da Pitaça, se fez presente no Saúde Itinerante e disse que a Prefeitura viu a melhor forma de levar ajuda para quem vive em comunidades distantes.

“Estamos gratos e felizes pelo atendimento. Tem remédio, e os profissionais são atenciosos e nos tratam bem. Acredito que dessa forma a gestão mostra o compromisso e a preocupação com nossas vidas”, agradeceu.

A Secretária e o vice-prefeito destacam a procura pelos atendimentos. “São ações de grande importância, assim, vamos contribuindo e fazendo com que os serviços de nossa gestão cheguem até a população. Outros atendimentos serão realizados ao longo deste ano”, garantiram os gestores.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Brasiléia é um município brasileiro localizado no sul do estado do Acre. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, é de 26 702 habitantes. Sua área é de 3916,507 km² (com uma densidade de 5,46 h/km²). Localizado a 237 km ao sul de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia, tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri. Apesar de instituída como área de livre comércio, a mesma ainda não foi regulamentada. Atualmente, registra-se forte dependência comercial com o vizinho município boliviano de Cobija, contrariando o ocorrido em décadas passadas, quando o fato era o inverso.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.