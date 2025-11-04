Saúde
Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar mais uma etapa do Programa Olhar de Carinho com cirurgias oftalmológicas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Deputado Federal Eduardo Veloso, vai realizar entre os dias 14 à 18 de novembro mais uma etapa do Programa Olhar de Carinho, com cirurgias oftalmológicas. Os atendimentos acontecerão na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins, no Bairro do Alumínio.
“Entre os dias 14 e 18 do més de novembro, nós teremos mais uma etapa do Programa Olhar de Carinho, lembrando que esse programa é feito em rotatividade porque cada vinda da equipe contempla um tipo de especialidade ocular por causa dos equipamentos e das condições de trabalho que são necessárias para que a gente tenha cirurgias de alto padrão, com qualidade e segurança necessária ao paciente, por se tratar de um tema tão delicado como é a questão da oftalmologia. Nesse mesmo período também continuam acontecendo as consultas oftalmológicas para a triagem desses pacientes, como também apresentar os laudos de necessidades de correção visual e de uso de óculos”, pontuou o secretário municipal de Saúde Marcelo Siqueira.
Na etapa do mês de outubro, que ocorreu entre os dias 25 à 28, foram realizadas 118 cirurgias de Catarata, 2 Vitrectomia Posterior e 49 cirurgias de Pterígio. Desde o lançamento do programa mais de 300 cirurgias e aproximadamente 1.500 procedimentos foram realizados.
Zequinha reinaugura Centro de Diagnóstico com nova tecnologia e realizando mais de 30 mil exames mensais
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira, 4 de novembro, a reinauguração do Centro de Diagnóstico Edson Mesquita de Magalhães, localizado na Avenida 25 de Agosto, bairro Aeroporto Velho. O espaço passou por uma ampla revitalização física e tecnológica, fruto de recursos próprios da gestão municipal.
A cerimônia contou com a presença de vereadores, secretários municipais, servidores da saúde e moradores, que prestigiaram o novo momento da unidade , agora totalmente modernizada e preparada para oferecer mais conforto, qualidade e eficiência à população.
De acordo com o prefeito Zequinha Lima, o novo Centro de Diagnóstico representa um salto tecnológico e estrutural no atendimento da rede pública municipal. Ele ressaltou que o local passa a contar com um sistema digital inédito na rede pública, que permitirá ao paciente acessar o resultado dos exames diretamente pelo celular, por meio de um QR Code gerado no momento da coleta.
“A partir de agora, todos os exames feitos na rede municipal poderão ser acessados de qualquer lugar, sem que o paciente precise voltar à unidade. E quem não tiver internet poderá consultar o resultado em qualquer posto de saúde da prefeitura, apenas apresentando o QR Code”, explicou Zequinha.
“Estamos entregando um espaço totalmente renovado, com ambientes climatizados, recepção moderna e salas de coleta novas e equipadas. Além disso, implantamos uma brinquedoteca e uma área especial para coleta infantil, proporcionando acolhimento humanizado e conforto às famílias”, destacou.
O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, enfatizou que os avanços tecnológicos e operacionais qualificam ainda mais o serviço.
“Hoje, o Centro de Diagnóstico de Cruzeiro do Sul é o único laboratório público do Acre com porta aberta para exames de bioquímica, hematologia e hormonais, sem necessidade de encaminhamento especializado. Isso amplia o acesso e facilita o atendimento à população”, afirmou.
Mais de 31 mil exames em setembro
Em setembro de 2025, o Centro de Diagnóstico Edson Mesquita de Magalhães registrou 31.449 exames realizados, comprovando sua relevância dentro da rede municipal. Atualmente, o local oferece mais de 100 tipos de exames em diversas áreas : hormonal, bioquímica, sorologia, imunologia, hematologia, parasitologia, urinálise, leishmaniose, ultrassonografia e tuberculose/hanseníase.
