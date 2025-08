Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai manter Unidade Básica de Saúde aberta durante o ponto facultativo dessa sexta

Atendimentos incluem ginecologia, pediatria, saúde mental e outras áreas; agendamentos já estão abertos para a população – Foto: Assessoria

O Centro Integrado em Saúde (CIS), mantido pela Afya Cruzeiro do Sul, está com agendamento aberto para consultas médicas gratuitas em diversas especialidades. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Rua Rego Barros.

Estão disponíveis atendimentos nas áreas de Clínica Médica, Geriatria, Ginecologia, Obstetrícia (incluindo pré-natal de baixo e alto risco), Saúde Mental, Dermatologia e Pediatria. Os serviços são oferecidos por professores e estudantes dos cursos de saúde da Afya, sob supervisão especializada, garantindo acolhimento, escuta e atendimento humanizado.

O ambulatório funciona em sistema de porta aberta, permitindo que qualquer paciente que tenha encaminhamento clínico possa entrar na lista de espera. O agendamento pode ser feito presencialmente ou pelo WhatsApp (68) 9931-3350. As vagas são distribuídas conforme a capacidade de atendimento da equipe e a ordem de inscrição na fila. “Temos listas rotativas para cada especialidade. Assim que novas vagas surgem, entramos em contato com os pacientes que aguardam na fila”, explica Natielle Oliveira, coordenadora do ambulatório.

O CIS está localizado na Rua Rego Barros, S/N, no Centro de Cruzeiro do Sul, ao lado do Jardim Amigo das Crianças e próximo ao pátio da Autoescola.

Além de ampliar o acesso à saúde em áreas de alta demanda no município, o serviço é parte integrante da formação dos estudantes de Medicina da instituição. A proposta é que os alunos aprendam na prática, sob supervisão docente, como lidar com situações clínicas reais e com a diversidade de perfis de pacientes. Esse contato direto contribui para uma formação mais completa e comprometida com a realidade do sistema público de saúde.

Sobre a Afya

A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.