Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai manter duas unidades de saúde funcionando nos feriados de 17 e 20 de novembro
Durante os feriados da próxima semana a Prefeitura de Cruzeiro do Sul manterá duas unidades de saúde funcionando para atender a população oferecendo atendimento médicos, de enfermagem, vacinação outros serviços.
Na segunda-feira,17, feriado estadual do Tratado de Petrópolis, estará aberta para atendimento ao público a UBS Jesuíno Lins, no Bairro do Alumínio. Já na quinta-feira, 20, Dia da Consciência Negra vai estar em funcionamento a UBS, Francisco Souza, conhecida como Posto do Agricultor, na região central da cidade. O atendimento será feito das 7 às 17 horas. A Central de Medicamentos e Centro Diagnóstico não farão atendimento nos feriados.
“Em razão da saúde ser um serviço essencial nos dois feriados da próxima semana a Secretaria Municipal de Saúde vai abrir uma unidade básica de saúde em cada dia de feriado para dar continuidade aos serviços que são prestado e também para evitar o aumento excessivo de demandas na Unidade de Pronto Atendimento, UPA” garantiu o Diretor de Atenção Básica à Saúde de Cruzeiro do Sul,Gilmar Giles.
Em alusão ao Novembro Azul, Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Caminhada Azul pela saúde do homem
Em alusão ao Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 15, a Caminhada Azul, com o tema “Homem que se cuida, vive melhor”. A concentração será às 5h30 da manhã, no Igarapé Preto, e os participantes seguirão em direção ao Deracre pela Ac 405. O evento vai reunir servidores, atletas, grupos comunitários e a população em geral.
A ação tem o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce de doenças que afetam o público masculino, especialmente o câncer de próstata, além de reforçar a importância de hábitos saudáveis e do cuidado integral com o corpo e a mente.
O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a relevância da mobilização.
“A caminhada alusiva à saúde do homem faz parte de uma ação conjunta com o projeto Amigos da Saúde, que busca promover práticas esportivas para pessoas de todas as idades. Além do exercício, é um momento de celebração da vida e de reflexão sobre a importância de cuidar da saúde. Embora novembro seja o mês de destaque, reforçamos que a saúde do homem deve ser prioridade todos os dias”, afirmou.
A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana e do grupo Amigos da Saúde, conhecido pelo trabalho voluntário em ações de promoção à saúde e incentivo à atividade física no município.
O assessor técnico da Saúde e líder do grupo Amigos da Saúde, Lindomar Ferreira, explicou que a caminhada será acessível a todos e contará com um café da manhã no ponto de partida.
“O ponto de concentração será no Igarapé Preto, às 5h30, onde teremos também um café da manhã e falas alusivas ao Novembro Azul. O percurso é livre: quem quiser pode ir até o DERACRE, totalizando 10 quilômetros, ou retornar antes, conforme sua disposição. O importante é participar e lembrar que o homem precisa se cuidar. Estatísticas mostram que os homens vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres, justamente por buscarem menos os serviços de saúde. Essa caminhada é um convite à mudança dessa realidade”, ressaltou.
A pedido de vereadores, deputado Eduardo Velloso realiza grande ação de saúde em Senador Guiomard
Prefeitura de Cruzeiro do Sul da início aos preparativos da ornamentação natalina no Centro da cidade
Prefeitura de Rodrigues Alves avança com obras de pavimentação na Rua José Pedro da Cruz
Mesmo com chuvas Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém mais de cinco frentes de serviço
POLÍTICA
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
