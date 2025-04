Prefeitura de Cruzeiro do Sul terá ponto facultativo e feriados nos dias 17, 18 e 21 de abril

Seguindo o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2025 a Prefeitura de Cruzeiro do Sul confirma o ponto facultativo da próxima quinta-feira, 17, em razão da Quinta-Feira Santa, de acordo com o decreto Nº 28/2025. Também estão no calendário , os feriados da Sexta-Feira da Paixão, 18, e de Tiradentes, celebrado na segunda-feira, 21.

O Secretário Municipal da Casa Cívil Ney Willians confirmou que a sede da prefeitura e demais secretarias estarão com o expediente suspenso a partir de quinta-feira,17, retornando na terça-feira, 22. Alguns serviços essenciais estarão funcionando na quinta-feira, 17.

“Por determinação do nosso prefeito e seguindo o decreto N° 28/2025, que normaliza todos os nossos feriados e ponto facultativo deste ano, nós estaremos até quarta-feira em expediente normal. A partir de quinta-feira, dia 17, nós vamos estar de ponto facultativo. Dia 18 é Sexta-Feira, Santa, aí já é o feriado. Nós estaremos também prolongando o feriado até o dia 21, que é feriado nacional, então nós teremos um feriado prolongado. Na quinta-feira, no dia 17, nós estaremos com os serviços emergenciais e essenciais abertos, como as Unidades Básicas de Saúde. Os serviços de arrecadação, limpeza pública, de trânsito, também estarão funcionando ”, relata.

Funcionamento de Unidades Básicas de Saúde no feriado prolongado