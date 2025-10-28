Saúde
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Pit-Stop de vacinação contra a influenza na 25 de Agosto
(Assessoria) – Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, deu início a campanha de vacinação contra a influenza. A ação, com formato de “pit-stop”, é realizada na rotatória da Avenida 25 de Agosto, em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil, e conta com uma tenda de atendimento disponível até as 19h.
O município recebeu um total de 5 mil doses do imunizante, destinado a indivíduos com idades entre 6 meses e 60 anos.
“O principal objetivo da vacinação é proteger a população das diversas variantes do vírus da gripe, conhecido como influenza. Este evento de lançamento é particularmente significativo, pois torna a vacina mais acessível, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de mobilidade ou têm compromissos durante o dia”, afirmou o secretário de Saúde, Marcelo Siqueira.
A advogada Marcelle Martins, que levou suas filhas para vacinar, expressou sua gratidão pela iniciativa da administração. “Agradeço à Secretaria de Saúde, por meio do prefeito Zequinha Lima, por ter montado este ponto, que facilita muito a vinda das crianças. Hoje trouxe minhas duas filhas para se vacinarem. Essa nova vacina é uma renovação que fazemos anualmente, e essa facilidade é realmente muito bem-vinda, melhor do que ir a um posto de saúde, embora a vacina esteja disponível lá. Este ponto é essencial”, comentou.
Agenor Soares, de 75 anos, também se vacinou e elogiou a equipe pela ação. “Parabenizo toda a equipe pela instalação dessa tenda, que é muito útil para a comunidade, especialmente para mim, que moro aqui perto. Agradeço pelo apoio na área de saúde”, disse ele.
A campanha de vacinação seguirá diariamente nas unidades básicas de saúde do município.
Todas as Unidades de Saúde de Cruzeiro do Sul funcionarão normalmente no ponto facultativo de sexta-feira
As unidades de saúde de Cruzeiro do Sul seguirão com atendimento normal durante o ponto facultativo de sexta-feira, 31.Os serviços de saúde são considerados essenciais e, portanto, não aderem Decreto do município.
De acordo com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 7.783/1989, a Constituição Federal e a Lei nº 8.080/1990, as atividades de saúde pública — como postos de saúde, hospitais, UPAs, unidades mistas e o SAMU — devem manter o funcionamento regular, mesmo em datas de feriados ou pontos facultativos.
O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, reforçou que a regra para o setor é diferenciada justamente por se tratar de um serviço que não pode ser interrompido.
“No caso da saúde, por ser um serviço essencial, a regra é diferenciada. Em pontos facultativos, a saúde não para. Se fosse um feriado oficial, com outro tipo de decreto, poderíamos adotar ajustes como o funcionamento apenas da unidade sentinela. Mas neste caso, o atendimento segue normalmente em todas as unidades”, explicou o secretário.
