Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Saúde

Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Pit-Stop de vacinação contra a influenza na 25 de Agosto

Publicados

28 de outubro de 2025

Saúde

(Assessoria) – Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, deu início a campanha de vacinação contra a influenza. A ação, com formato de “pit-stop”, é realizada na rotatória da Avenida 25 de Agosto, em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil, e conta com uma tenda de atendimento disponível até as 19h.

O município recebeu um total de 5 mil doses do imunizante, destinado a indivíduos com idades entre 6 meses e 60 anos.

“O principal objetivo da vacinação é proteger a população das diversas variantes do vírus da gripe, conhecido como influenza. Este evento de lançamento é particularmente significativo, pois torna a vacina mais acessível, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de mobilidade ou têm compromissos durante o dia”, afirmou o secretário de Saúde, Marcelo Siqueira.

A advogada Marcelle Martins, que levou suas filhas para vacinar, expressou sua gratidão pela iniciativa da administração. “Agradeço à Secretaria de Saúde, por meio do prefeito Zequinha Lima, por ter montado este ponto, que facilita muito a vinda das crianças. Hoje trouxe minhas duas filhas para se vacinarem. Essa nova vacina é uma renovação que fazemos anualmente, e essa facilidade é realmente muito bem-vinda, melhor do que ir a um posto de saúde, embora a vacina esteja disponível lá. Este ponto é essencial”, comentou.

Leia Também:  Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove encontro para mulheres em alusão ao Outubro Rosa

Agenor Soares, de 75 anos, também se vacinou e elogiou a equipe pela ação. “Parabenizo toda a equipe pela instalação dessa tenda, que é muito útil para a comunidade, especialmente para mim, que moro aqui perto. Agradeço pelo apoio na área de saúde”, disse ele.

A campanha de vacinação seguirá diariamente nas unidades básicas de saúde do município.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Saúde

Todas as Unidades de Saúde de Cruzeiro do Sul funcionarão normalmente no ponto facultativo de sexta-feira

Publicados

23 horas atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

As unidades de saúde de Cruzeiro do Sul seguirão com atendimento normal durante o ponto facultativo de sexta-feira, 31.Os serviços de saúde são considerados essenciais e, portanto, não aderem Decreto do município.

De acordo com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 7.783/1989, a Constituição Federal e a Lei nº 8.080/1990, as atividades de saúde pública — como postos de saúde, hospitais, UPAs, unidades mistas e o SAMU — devem manter o funcionamento regular, mesmo em datas de feriados ou pontos facultativos.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, reforçou que a regra para o setor é diferenciada justamente por se tratar de um serviço que não pode ser interrompido.

“No caso da saúde, por ser um serviço essencial, a regra é diferenciada. Em pontos facultativos, a saúde não para. Se fosse um feriado oficial, com outro tipo de decreto, poderíamos adotar ajustes como o funcionamento apenas da unidade sentinela. Mas neste caso, o atendimento segue normalmente em todas as unidades”, explicou o secretário.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Todas as Unidades de Saúde de Cruzeiro do Sul funcionarão normalmente no ponto facultativo de sexta-feira
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 horas atrás

Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade

Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos. O Portal...
Política5 horas atrás

Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica

Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável. A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio...
Política6 horas atrás

Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick

Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE –...

POLÍCIA

Polícia2 dias atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Polícia2 dias atrás

Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Polícia2 dias atrás

Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas

Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação5 dias atrás

Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte24 horas atrás

Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil

A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Esporte1 dia atrás

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Esporte3 dias atrás

Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS