Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Pit-Stop de vacinação contra a influenza na 25 de Agosto

(Assessoria) – Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, deu início a campanha de vacinação contra a influenza. A ação, com formato de “pit-stop”, é realizada na rotatória da Avenida 25 de Agosto, em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil, e conta com uma tenda de atendimento disponível até as 19h.

O município recebeu um total de 5 mil doses do imunizante, destinado a indivíduos com idades entre 6 meses e 60 anos.

“O principal objetivo da vacinação é proteger a população das diversas variantes do vírus da gripe, conhecido como influenza. Este evento de lançamento é particularmente significativo, pois torna a vacina mais acessível, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de mobilidade ou têm compromissos durante o dia”, afirmou o secretário de Saúde, Marcelo Siqueira.

A advogada Marcelle Martins, que levou suas filhas para vacinar, expressou sua gratidão pela iniciativa da administração. “Agradeço à Secretaria de Saúde, por meio do prefeito Zequinha Lima, por ter montado este ponto, que facilita muito a vinda das crianças. Hoje trouxe minhas duas filhas para se vacinarem. Essa nova vacina é uma renovação que fazemos anualmente, e essa facilidade é realmente muito bem-vinda, melhor do que ir a um posto de saúde, embora a vacina esteja disponível lá. Este ponto é essencial”, comentou.

Agenor Soares, de 75 anos, também se vacinou e elogiou a equipe pela ação. “Parabenizo toda a equipe pela instalação dessa tenda, que é muito útil para a comunidade, especialmente para mim, que moro aqui perto. Agradeço pelo apoio na área de saúde”, disse ele.

A campanha de vacinação seguirá diariamente nas unidades básicas de saúde do município.