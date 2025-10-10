Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza dia D em alusão ao Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde do Cruzeirinho

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando o Dia D em referência ao Outubro Rosa nas unidades básicas de saúde do município .Nesta sexta-feira, 10, a ação ocorreu na Unidade Geosete Coelho Mariano, localizada no bairro Cruzeirinho, e contou com a participação de mais de 60 mulheres. As atividades incluíram coletas de exames preventivos, solicitação de mamografias, palestras educativas, atendimentos médicos e testes rápidos além de outros serviços. As iniciativas integram um cronograma voltado para a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Sílvia de Oliveira, coordenadora da Unidade de Saúde do Cruzeirinho, destacou a relevância das ações realizadas. “Outubro é um mês em que intensificamos nossas atividades de prevenção ao câncer de colo do útero e câncer de mama. Estamos oferecendo palestras, consultas, solicitação de exames de mamografia, coleta de PCCU, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite, além de uma palestra com uma psicóloga. Também proporcionamos um lanche para as pacientes que estiveram participando”, explicou.

A paciente Maria Felix ressaltou a importância da campanha. “O Outubro Rosa é fundamental, pois fala muito sobre nós, mulheres. Eu fiz a mamografia no ano passado e, graças a Deus, deu tudo certo. É crucial que todas as mulheres realizem esses exames para prevenção. Sou muito grata à equipe do posto, que é maravilhosa e faz um trabalho incrível”, afirmou.

A próxima atividade Dia D do Outubro Rosa será realizada no dia 21, na Unidade Básica de Saúde Senador Adalberto Sena, no Aeroporto Velho, a partir das 14h.