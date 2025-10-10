Saúde
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza dia D em alusão ao Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde do Cruzeirinho
Saúde
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando o Dia D em referência ao Outubro Rosa nas unidades básicas de saúde do município .Nesta sexta-feira, 10, a ação ocorreu na Unidade Geosete Coelho Mariano, localizada no bairro Cruzeirinho, e contou com a participação de mais de 60 mulheres. As atividades incluíram coletas de exames preventivos, solicitação de mamografias, palestras educativas, atendimentos médicos e testes rápidos além de outros serviços. As iniciativas integram um cronograma voltado para a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
Sílvia de Oliveira, coordenadora da Unidade de Saúde do Cruzeirinho, destacou a relevância das ações realizadas. “Outubro é um mês em que intensificamos nossas atividades de prevenção ao câncer de colo do útero e câncer de mama. Estamos oferecendo palestras, consultas, solicitação de exames de mamografia, coleta de PCCU, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite, além de uma palestra com uma psicóloga. Também proporcionamos um lanche para as pacientes que estiveram participando”, explicou.
A paciente Maria Felix ressaltou a importância da campanha. “O Outubro Rosa é fundamental, pois fala muito sobre nós, mulheres. Eu fiz a mamografia no ano passado e, graças a Deus, deu tudo certo. É crucial que todas as mulheres realizem esses exames para prevenção. Sou muito grata à equipe do posto, que é maravilhosa e faz um trabalho incrível”, afirmou.
A próxima atividade Dia D do Outubro Rosa será realizada no dia 21, na Unidade Básica de Saúde Senador Adalberto Sena, no Aeroporto Velho, a partir das 14h.
Saúde
Campanha Outubro Rosa leva informação, prevenção e atendimento às mulheres em mutirão em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na noite desta quinta-feira, 8, uma ação especial em alusão à campanha Outubro Rosa, na Unidade Básica de Saúde José Maria Souza Santos. O evento integrou a programação municipal do movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
Durante a programação, foram oferecidos atendimentos em horário estendido, garantindo maior acesso aos serviços de prevenção e cuidado para as mulheres do município. Centenas de atendimentos foram realizados, incluindo exames preventivos, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de palestras educativas e sorteio de brindes.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o objetivo das ações é reforçar o compromisso da gestão com a saúde da mulher e incentivar a busca pelos serviços de prevenção. “O Outubro Rosa é uma campanha de extrema importância, pois reforça o cuidado com a saúde feminina. Queremos que cada mulher de Brasiléia tenha acesso a exames, orientações e acompanhamento médico de qualidade. A prevenção salva vidas, e nossa equipe está empenhada em garantir esse acolhimento”, destacou o secretário.
Francélio Barbosa ressaltou ainda que as ações não se limitam a um único dia, mas fazem parte de um cronograma contínuo de atividades voltadas à saúde da mulher em todas as unidades básicas do município. “Durante todo o mês, a pedido do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. Nossas equipes estarão realizando mobilizações, palestras e atendimentos específicos para fortalecer essa rede de cuidado e incentivar o diagnóstico precoce. O autoexame, a mamografia e a consulta regular são atitudes que fazem toda a diferença”, completou.
O Outubro Rosa é um movimento mundial que ocorre anualmente com a missão de conscientizar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de incentivar as mulheres a manterem hábitos saudáveis e realizarem seus exames de rotina.
Socorro Neri protagoniza debate sobre bioeconomia e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Deputado Eduardo Velloso prestigia a chegada da Carreta da Mulher, e participa do evento QualiCafé 2025, reforçando o apoio ao setor produtivo do Acre
Assis Brasil no pódio do QualiCafé 2025: Produtor fica em 2º e outro em 4º lugar entre os melhores do Acre
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza dia D em alusão ao Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde do Cruzeirinho
Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce
POLÍTICA
Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce
O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce,...
Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli...
Senador Alan Rick defende correção de veto e destaca novas leis no combate à fome e ao desperdício de alimentos: “É um desperdício moral, econômico e ambiental”
Assessoria – O Brasil é um gigante agroalimentar. Produzimos para abastecer o mundo, mas convivemos com um paradoxo que nos...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli tenta se apropriar do Minha Casa Minha Vida, mas só entrega 500 casas após anos de atraso, graças aos investimentos do presidente Lula
-
Política6 dias atrás
Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre
-
Cultura4 dias atrás
3ª noite do Festival da Banana 2025 é marcado pela escolha da Rainha do Festival e do Banana Folia, em Rodrigues Alves
-
Cultura5 dias atrás
Segunda noite da ExpoFronteira reúne milhares de pessoas com show, rodeio e ampla participação de expositores