RIO BRANCO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Dia D de Vacinação na Avenida 25 de Agosto no Município

17 de outubro de 2025

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal, está realizando, o Dia D de vacinação em uma tenda montada próximo a rotatória da PM, na Avenida 25 de Agosto. A atividade ocorrerá durante todo o dia. Além do atendimento na tenda, todas as unidades de saúde da zona urbana e rural atendem nesta sexta-feira com vacinação.

A equipe da Secretária de Saúde atendendo o público de 2 meses a 59 anos de idade com todas as vacinas que compõe a Carteira Nacional de Vacinação, administrada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Há doses em estoque para atender todo o público alvo do município e a imunização seguirá normalmente nas unidades após o Dia D.

“Hoje é uma data muito especial para Cruzeiro do Sul quando o assunto é saúde, pois estamos promovendo o dia D de incentivo à vacinação de crianças e adolescentes. É o dia D de atualização da caderneta vacinal desse público em especial, mas isso não impede que os adultos também procurem nossas unidades básicas de saúde e até nossa tenda para fazer a atualização do cartão vacinal. A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, sob o comando do prefeito Zequinha Lima, que tem pedido para a gente chegar mais próximo das comunidades, já vem fazendo isso desde o início do ano. A preocupação com indicador vacinal, ou seja, a preocupação com a prevenção de uma série de doenças e infecções graves é uma preocupação contínua da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, destacou ” Marcelo Siqueira, Secretário Municipal de Saúde.

A psicóloga Andressa Barros, aproveitou para se vacinar e vacinar os filhos e enfatizou a importância de manter a carteira de vacinação atualizada.

“Eu acho muito importante trazer meus filhos para atualizar as carteiras. A gente prioriza muito a vacina, a saúde deles. É muito importante que os pais venham procurar as vacinas, não deixar para depois porque às vezes as crianças pegam a doença pelo fato de não terem se vacinados, às vezes pega até mais forte, então é importante a vacina para prevenção. Até eu tomei do Sarampo, porque talvez tenha tomado quando eu era criança e eu não lembro, então tomei agora para me proteger”, concluiu.

