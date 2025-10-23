Saúde
Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove encontro para mulheres em alusão ao Outubro Rosa
Saúde
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres -CPPM,realizou um encontro de mulheres, em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. O evento ocorreu na sede da administração municipal, com a presença do prefeito Zequinha Lima.
O encontro contou com a participação de alunos da Faculdade de Ciências Médicas – AFYA e representantes da Casa da Mulher Brasileira do Juruá, e incluiu palestras e momento de autocuidados sobre a importância da conscientização a respeito da saúde feminina.
Lúcia Costa, coordenadora da CPPM, destacou os objetivos da ação e as parcerias estabelecidas. “Durante todo o mês de outubro, temos trabalhado intensamente a temática do Outubro Rosa e a equipe da AFYA traz essa conscientização, que é fundamental. A nossa prioridade é informar e apoiar as mulheres, por isso, além das palestras, também realizamos encontros em grupos menores, focando em temas como a violência contra a mulher. Na próxima semana, estaremos no Serviço Nacional de Aprendizagem – Senac com funcionárias e alunas, e inicialmente esperamos atender cerca de 200 mulheres, acreditamos que podemos alcançar um número ainda maior”, afirmou.
Ela também ressaltou a importância de realizar exames preventivos. “É crucial que elas compreendam que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura”, destacou.
Ramon Arraes, estudante de medicina do sexto período da AFYA, falou sobre a importância da parceria com a prefeitura. “Estamos aqui para disseminar conhecimento sobre o Outubro Rosa, trazendo atualizações e informações relevantes. Essa é a última semana em que realizamos este projeto, que já passou por UBS e associações de mulheres vítimas de violência. Nosso enfoque é sempre o diagnóstico precoce, orientando as mulheres a buscarem atendimento médico ao perceberem alterações em suas mamas”, explicou.
Além das palestras, as participantes do evento também tiveram a oportunidade de desfrutar de momentos de autocuidado. Rosana Araújo, consultora e diretora da Mary Kay, enfatizou a importância desse aspecto. “A parceria com a gestão municipal vai além da saúde; também promovemos o autocuidado. É fundamental que as mulheres entendam a importância de cuidar de si mesmas, tanto emocionalmente quanto fisicamente. O autocuidado é um conjunto que eleva a autoestima”, disse.
O prefeito Zequinha Lima ressaltou a relevância do encontro. “Este evento é importante para promover a conscientização sobre o Outubro Rosa. Nossa gestão está comprometida com a saúde e bem-estar das mulheres, fortalecendo a cultura de cuidado”, concluiu.
Saúde
VII Conferência Municipal de Saúde de Brasiléia reúne gestores, profissionais e comunidade em defesa do direito à saúde
Brasiléia discute políticas públicas na VII Conferência de Saúde – Foto: Matheus Gomes
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (22), no Polo da UAB (antigo CEDUP), a VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Construindo juntos uma saúde para todos”.
O evento foi um importante espaço democrático de diálogo e construção coletiva, reunindo gestores, trabalhadores, representantes de associações, sindicatos e a comunidade em geral, para discutir e propor melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.
A abertura oficial contou com a presença do vice-prefeito Amaral do Gelo, que destacou o compromisso da gestão em garantir uma saúde pública de qualidade. “Estamos aqui para ouvir a população e construir juntos um sistema de saúde cada vez mais acessível e eficiente. A conferência é o momento em que todos têm voz para ajudar a definir o futuro das nossas políticas públicas”, afirmou o vice-prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, ressaltou a importância do evento para o planejamento das ações da pasta. “As propostas discutidas aqui vão nortear o Plano Municipal de Saúde para os próximos anos da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. É fundamental que a comunidade participe, pois é ela quem vivencia diariamente os desafios e as conquistas do nosso sistema de saúde”, explicou o secretário.
Também participaram da conferência a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luzinete dos Santos; o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Dr. Osvaldo Leal; o presidente da Câmara Municipal, Marcos Tibúrcio, acompanhado dos vereadores Almir Andrade, Djhailson Américo, Lucélia Borges, Careca Gadelha e demais parlamentares; além de representantes de sindicatos, como Edirlei Frota (Sindicato dos Servidores em Saúde), e Francisco Dantas (Sindicato dos Agentes de Saúde Pública do Município).
A conferência contou ainda com a presença de Delcimara Campos, representando o Tribunal de Justiça do Acre, e da equipe da Universidade Unopar.
Entre os palestrantes convidados estiveram Dr. Osvaldo Leal, Ana Cristina e Dhyekson Silva, que abordaram temas relacionados aos desafios e perspectivas da saúde pública no Brasil e no Acre.
Após as apresentações iniciais, foi realizada a leitura e aprovação do regulamento da conferência, que orientou os grupos de discussão e a formulação das propostas.
De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, o evento tem como missão principal promover o debate, a proposição e a deliberação de ações que fortaleçam políticas públicas inclusivas, assegurando maior proteção e bem-estar à população de Brasiléia.
A 7ª Conferência Municipal de Saúde será um marco importante na formulação das diretrizes e estratégias do Plano Municipal de Saúde 2026–2029, consolidando o compromisso do município com a efetivação do direito à saúde para todos e com a construção de uma política pública sólida, eficiente e participativa.
Sistema OCB/AC e Projeto Legal da UFAC propõem criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo em audiência no Juruá
“Integração regional não é opção: é estratégia”, afirma Socorro Neri ao criar Frente Parlamentar pela Integração Sul-Americana
Milca Santos representa Cruzeiro do Sul na 14ª Conferência Estadual de Assistência Social
Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove encontro para mulheres em alusão ao Outubro Rosa
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressalta protagonismo do Brasil na Ásia durante recepção ao presidente Lula na Indonésia
Jorge Viana destaca papel do Brasil na Ásia durante recepção a Lula na Indonésia – Foto: Internet/ Reprodução O presidente...
Gestão Gladson Cameli repete velho descaso: trabalhadores terceirizados do Deracre denunciam atraso salarial e humilhação
Alô Gladson Cameli e Sula Ximenes: terceirizados do Deracre estão com salários atrasados! A redação do “3 de Julho Notícias”...
André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco
O vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento na Câmara de Rio Branco contra a postura subserviente do Ministério...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Nicolau Júnior e Zé Luiz entregam novo sistema de abastecimento de água na comunidade Belo Monte, em Mâncio Lima
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Cruzeiro do Sul sedia o I Seminário Regional de Turismo Sustentável do Vale do Juruá e regiões vizinhas
-
Política3 dias atrás
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional