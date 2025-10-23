Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove encontro para mulheres em alusão ao Outubro Rosa

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres -CPPM,realizou um encontro de mulheres, em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. O evento ocorreu na sede da administração municipal, com a presença do prefeito Zequinha Lima.

O encontro contou com a participação de alunos da Faculdade de Ciências Médicas – AFYA e representantes da Casa da Mulher Brasileira do Juruá, e incluiu palestras e momento de autocuidados sobre a importância da conscientização a respeito da saúde feminina.

Lúcia Costa, coordenadora da CPPM, destacou os objetivos da ação e as parcerias estabelecidas. “Durante todo o mês de outubro, temos trabalhado intensamente a temática do Outubro Rosa e a equipe da AFYA traz essa conscientização, que é fundamental. A nossa prioridade é informar e apoiar as mulheres, por isso, além das palestras, também realizamos encontros em grupos menores, focando em temas como a violência contra a mulher. Na próxima semana, estaremos no Serviço Nacional de Aprendizagem – Senac com funcionárias e alunas, e inicialmente esperamos atender cerca de 200 mulheres, acreditamos que podemos alcançar um número ainda maior”, afirmou.

Ela também ressaltou a importância de realizar exames preventivos. “É crucial que elas compreendam que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura”, destacou.

Ramon Arraes, estudante de medicina do sexto período da AFYA, falou sobre a importância da parceria com a prefeitura. “Estamos aqui para disseminar conhecimento sobre o Outubro Rosa, trazendo atualizações e informações relevantes. Essa é a última semana em que realizamos este projeto, que já passou por UBS e associações de mulheres vítimas de violência. Nosso enfoque é sempre o diagnóstico precoce, orientando as mulheres a buscarem atendimento médico ao perceberem alterações em suas mamas”, explicou.

Além das palestras, as participantes do evento também tiveram a oportunidade de desfrutar de momentos de autocuidado. Rosana Araújo, consultora e diretora da Mary Kay, enfatizou a importância desse aspecto. “A parceria com a gestão municipal vai além da saúde; também promovemos o autocuidado. É fundamental que as mulheres entendam a importância de cuidar de si mesmas, tanto emocionalmente quanto fisicamente. O autocuidado é um conjunto que eleva a autoestima”, disse.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a relevância do encontro. “Este evento é importante para promover a conscientização sobre o Outubro Rosa. Nossa gestão está comprometida com a saúde e bem-estar das mulheres, fortalecendo a cultura de cuidado”, concluiu.