Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove Dia Mundial de Combate Ao Câncer, veja o vídeo

(Assessoria) – No Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado neste 4 de fevereiro, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lança programação e reforça a importância da conscientização e da prevenção como ferramentas essenciais na luta contra essa doença que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo.

Com o tema “A luta começa com a conscientização”, a programação inclui diversas atividades na Unidade Básica de Saúde – UBS Adalberto Sena, no bairro do Aeroporto Velho,como consultas médicas e de enfermagem, exames laboratoriais e coleta de PCCU (Preventivo do Câncer do Colo do Útero).

Além disso, serão promovidas atividades educativas com enfermeiros, psicólogos e outros profissionais de saúde, abordando orientações sobre mudanças no estilo de vida que ajudam a prevenir o câncer.

Cláudia Santiago, titular da Coordenação de Doenças Crônicas do município, destacou a importância do diagnóstico precoce e da conscientização para a prevenção do câncer.

Segundo ela o município tem um papel central nesse processo, sendo o ponto de partida para que as pessoas descubram sinais ou sintomas da doença.

“A população de Cruzeiro do Sul é convidada a participar das atividades na UBS, aproveitando a oportunidade para realizar consultas preventivas e receber orientações de saúde. A prevenção é o melhor caminho para reduzir o número de casos e melhorar os índices de cura”, destacou a coordenadora Cláudia Santiago

Próximas Ações

Além das atividades na UBS Adalberto Sena, a programação da semana inclui uma palestra para os colaboradores da empresa Engetel, que acontecerá na sexta-feira, às 7 horas. O objetivo é ampliar o alcance da campanha de conscientização, levando informações relevantes também para o ambiente corporativo.

Esperança e Superação

Uma das ações de destaque da programação é a divulgação de depoimento de pessoas que venceram o câncer, compartilhando suas histórias de luta e superação. Segundo Cláudia Santiago, essas experiências inspiram e mostram que, com amor, fé e esperança, é possível superar até os momentos mais difíceis e vencer a doença.

O empresário Marcus Vinícius Alencar de Souza, foi um dos que aderiu à campanha.

Tendo superado o câncer duas vezes, Marcus utiliza sua experiência pessoal para transmitir esperança para as pessoas.

“Porque quando se descobre uma doença dessa, o primeiro pensamento que passa na cabeça da gente é a sentença de morte. Fui acometido duas vezes pelo câncer. O primeiro tive um câncer no estômago, ele não era um câncer agressivo, era um giste. E quatro anos depois, veio um câncer de próstata. Graças a Deus eu tive a oportunidade de, no início, fazer o acompanhamento certinho, fazer os exames bem no início. Isso me ajudou bastante, nas duas vezes, você ter a coragem de ir procurar os meios, porque às vezes o preconceito também dificulta muito, principalmente os homens que são acometidos do câncer de próstata, eles têm a vergonha de procurar um médico por causa do devido toque que às vezes as pessoas têm que fazer. Por esse preconceito, quando ele vai procurar ajuda, às vezes se torna tarde. Então, eu só queria dizer para as pessoas que estão com esse problema que, em primeiro lugar, tenha fé em Deus e procure ajuda dos profissionais de saúde, porque isso aí com certeza vai amenizar muito o seu problema. Mas as duas vezes eu me mantive firme com Deus no coração e graças a Deus nas duas vezes eu fiquei curado”, relatou.

Veja o vídeo: