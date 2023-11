Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, dá início à Vacinação contra Influenza

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, deu início nesta terça, 28, à campanha de vacinação contra a gripe Influenza. A campanha que normalmente seria realizada apenas em abril de 2024 foi adiantada por determinação do Ministério da Saúde.

A mudança ocorre após estudos realizados pelo ministério demonstrarem maior incidência da doença neste período. O anúncio foi feito em um de comunicado da secretária municipal de saúde, Valéria Lima.

“Agora, seguindo a nota técnica emitida, as campanhas iniciarão nos meses de outubro, novembro e dezembro. Estamos em um período sazonal, com gripes, chuvas e aumento nos números de casos de influenza. Não podemos deixar de abordar essa doença, e ao longo do ano tivemos casos preocupantes, inclusive de óbito. É fundamental para evitar que as crianças, pessoas idosas e com comorbidades fiquem suscetíveis ao vírus até 2024, procurem nossas unidades de saúde a partir desta terça-feira para receber a vacina”, conclamou

As Unidades Básicas de Saúde estarão abertas das 8h às 19h. A prefeitura por meio da secretaria de saúde também irá realizar buscas ativas em grupos de atividades físicas, instituições de trabalho, por meio da coordenação de saúde do trabalhador, cadastro de hipertensos, diabéticos, nos Centros de Idosos, APAE – Associação de Pais e Amigos do Excepcional, APA – Associação de Pais de Autistas, AMA – Associação de Amigos de Autistas, além dos acamados.

Um dos objetivos é ampliar novamente a adesão à vacina, que na última campanha foi de apenas 52%.

A secretária fez um apelo para que a população busque os serviços de saúde como forma de melhor proteger à população.

“Peço a colaboração de toda a população para que possamos mudar esses números e alcançar uma Cruzeiro do Sul que valoriza a vacinação. Pais, responsáveis e adultos, dirijam-se às unidades de saúde para aderir à campanha da influenza. A partir desta terça-feira, 27, estamos prontos para vacinar essa população. Contamos com a colaboração de todos para alcançarmos uma cidade mais saudável, onde a população adere à imunização”.

O prefeito Zequinha Lima reforçou a importância da adesão:

“Durante a pandemia, Cruzeiro do Sul foi destaque pelas campanhas que fizeram a população aderir em massa à vacinação e graças a isso salvamos muitas vidas. Hoje com a Influenza não é diferente e para proteger as pessoas que amamos, nossos filhos, nossos pais, devemos buscar a vacinação. Nossa secretaria, nossa equipe estará empenhada em fazer chegar a vacina para aqueles que mais necessitam, precisamos também que a população faça a sua parte”, pediu o prefeito Zequinha Lima.