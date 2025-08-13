Saúde
Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, dá início a novo Grupo de Práticas Corporais
A gestão do prefeito Zequinha Lima tem 23 grupos nas zonas urbana e rural do municípi – Foto: Assessoria
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início a um novo grupo de práticas corporais no bairro Cruzeirinho nesta quarta-feira, 13. As atividades, que incluirão uma aula de aeróbica, terão início às 17h30, na quadra em frente à escola Irmã Diana.
O município conta atualmente com 23 grupos de práticas corporais, abrangendo áreas urbanas e rurais. Bairros como São José, Cruzeirão, Santa Luzia, Ramal 3, Telégrafo, João Alves e Aeroporto Velho já participam do programa, que oferece aulas de uma a duas vezes por semana, conforme a localidade.
Gilmar Gilles, coordenador da Atenção Básica do Município destacou a importância dessas iniciativas para a saúde da população. “Após a pandemia de Covid-19, no segundo semestre de 2022, o governo federal identificou a necessidade de integrar profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, fisioterapeutas e educadores físicos, às equipes de saúde da família. Assim, foram formadas equipes multidisciplinares para dar suporte às ações de saúde e a gestão do prefeito Zequinha Lima aderiu fortemente a esse projeto”, explicou.
De acordo com Gilles, a criação desses grupos visa atender à demanda de pacientes que têm orientações médicas para a prática de exercícios. “Esses grupos não apenas promovem a saúde física, contribuindo para o controle de doenças como diabetes e hipertensão, mas também fortalecem a saúde mental, melhorando o humor e reduzindo o estresse”, afirmou ressaltando ainda que o convívio social proporcionado pelas práticas corporais é fundamental na vida de muitos participantes.
“Esses grupos funcionam como um espaço de amizade e diálogo, permitindo que as pessoas se conectem e compartilhem experiências”, completou.
Gilles convidou a população a participar da atividade do Cruzeirinho lembrando a importância de se vestir de forma confortável e levar uma garrafinha de água. “Queremos que todos se sintam à vontade para se juntar a nós e aproveitar os benefícios da atividade física em grupo”, concluiu.
Prefeitura de Rodrigues Alves Intensifica Ações e Lança Campanha de Vacinação Antirrábica para Proteger Cães, Gatos
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, iniciou a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, destinada a cães e gatos do município.
O objetivo é proteger os animais e a população contra a raiva, prevenindo casos da doença e controlando a circulação do vírus. A vacina utilizada é inativada, produzida com vírus mortos, o que garante segurança para cães e gatos de todas as idades.
A aplicação da primeira dose deve ser feita a partir dos três meses de idade, com reforço anual ao longo de toda a vida do animal.
A orientação da Secretaria de Saúde é que os moradores aguardem a visita das equipes de vacinadores em suas residências, facilitando o trabalho e assegurando que todos os animais de estimação recebam a imunização.
Proteja seu animal e ajude a manter a cidade livre da raiva!
