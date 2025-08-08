Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Saúde

Prefeitura de Cruzeiro do sul mantém Unidade Básica de Saúde aberta no ponto facultativo desta sexta-feira

Publicados

8 de agosto de 2025

Saúde

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém a Unidade Básica de Saúde Geosete Coelho Mariano, localizada no bairro Cruzeirinho, em funcionamento durante o ponto facultativo desta sexta-feira, 8, referente ao início da Revolução Acreana, comemorada em 6 de agosto. A unidade atenderá a população das 7h às 17h.

Os serviços de limpeza pública também seguem normalmente assegurando a manutenção do município.

O feriado foi transferido de quarta-feira, 6, para esta sexta-feira por meio do Decreto Nº 832, assinado pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Saúde

Prefeitura de Cruzeiro do Sul registrou quase 9 mil atendimentos na Farmácia Central em julho

Publicados

1 dia atrás

em

7 de agosto de 2025

Por

No mês de julho, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Saúde, realizou 8.897 atendimentos na Central Única de Medicamentos, onde o município entrega remédios de forma gratuita para as pessoas atendidas nas unidades de saúde.

Foram feitas 4.617 entregas ( a dispensação )de medicamentos da atenção básica, que contemplam condições como hipertensão, diabetes, resfriados e gripes. Foram atendidas ainda 1.548 receitas para antibióticos e 1.787 prescrições de medicamentos controlados para saúde mental. A atenção farmacêutica também abrangeu 219 pacientes que utilizam insulinas, 91 indivíduos com Hepatites Virais e 33 pessoas vivendo com HIV.

Atualmente, a Farmácia Central conta com duas farmacêuticas, sete atendentes de farmácia e mais sete funcionários em serviços diverso. Gilmar Gilles, chefe da Atenção Básica do município , ressaltou a variedade de serviços disponibilizados. “Além da dispensação de medicamentos, realizamos 161 pedidos de materiais destinados aos postos de saúde e 341 dispensações de receituários em atendimentos”, afirmou.

