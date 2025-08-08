Saúde
Prefeitura de Cruzeiro do sul mantém Unidade Básica de Saúde aberta no ponto facultativo desta sexta-feira
Saúde
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém a Unidade Básica de Saúde Geosete Coelho Mariano, localizada no bairro Cruzeirinho, em funcionamento durante o ponto facultativo desta sexta-feira, 8, referente ao início da Revolução Acreana, comemorada em 6 de agosto. A unidade atenderá a população das 7h às 17h.
Os serviços de limpeza pública também seguem normalmente assegurando a manutenção do município.
O feriado foi transferido de quarta-feira, 6, para esta sexta-feira por meio do Decreto Nº 832, assinado pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.
Saúde
Prefeitura de Cruzeiro do Sul registrou quase 9 mil atendimentos na Farmácia Central em julho
No mês de julho, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Saúde, realizou 8.897 atendimentos na Central Única de Medicamentos, onde o município entrega remédios de forma gratuita para as pessoas atendidas nas unidades de saúde.
Foram feitas 4.617 entregas ( a dispensação )de medicamentos da atenção básica, que contemplam condições como hipertensão, diabetes, resfriados e gripes. Foram atendidas ainda 1.548 receitas para antibióticos e 1.787 prescrições de medicamentos controlados para saúde mental. A atenção farmacêutica também abrangeu 219 pacientes que utilizam insulinas, 91 indivíduos com Hepatites Virais e 33 pessoas vivendo com HIV.
Atualmente, a Farmácia Central conta com duas farmacêuticas, sete atendentes de farmácia e mais sete funcionários em serviços diverso. Gilmar Gilles, chefe da Atenção Básica do município , ressaltou a variedade de serviços disponibilizados. “Além da dispensação de medicamentos, realizamos 161 pedidos de materiais destinados aos postos de saúde e 341 dispensações de receituários em atendimentos”, afirmou.
Presidente Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e programas no Acre ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana
Evento cristão reforça a união das igrejas durante a IV Semana Evangélica em Epitaciolândia
Com destaque para políticas urbanas voltadas à infância, Brasiléia marca presença no Urban95 em Fortaleza
Prefeito Zequinha Lima dá ordem para asfaltamento de mais uma rua em Cruzeiro do Sul
Prefeitura de Cruzeiro do sul mantém Unidade Básica de Saúde aberta no ponto facultativo desta sexta-feira
POLÍTICA
Presidente Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e programas no Acre ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana
Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e ações para o Acre – Foto: Sérgio Lima/ Poder360 – 07.nov.2023 O...
Jorge Viana acompanha Lula em missão ao Acre: “É hora de união, mais trabalho e mais investimentos pelo nosso querido Estado”
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, embarcou nesta sexta-feira (8) rumo ao...
Mara Rocha celebra avanço das obras da Ponte do Caipora: “Compromisso com os produtores e com o uso responsável do recurso público”
A ex-deputada federal Mara Rocha usou suas redes sociais para expressar a alegria em ver a Ponte do Caipora, localizada...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...
ESPORTE
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
Desafio, Natureza e Superação: Bike Adventure percorre 135 km entre Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri
Adrenalina, superação e contato com a natureza no Alto Acre, marcou neste domingo (27), o encontro entre ciclistas da região...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
“Gladson Cameli pode ter nomeado ex-esposo da namorada sem saber quem era; pedido teria partido de Karol Queiroz”, diz Casa Rosada
-
Política Destaque7 dias atrás
O amor para recordar: Gladson Cameli nomeia ex-esposo de sua namorada para cargo no governo, com remuneração acima de R$ 6 mil
-
Política Destaque7 dias atrás
Jornalista Léo Rosas denuncia gravidade do processo contra Gladson Cameli: MPF pede perda do mandato e indenização de quase R$ 24 milhões
-
Política7 dias atrás
Vergonha na gestão Gladson Cameli: governo nomeia influenciadora Jamila Roysal com salário de R$ 13 mil, valor considerado exorbitante