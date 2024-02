Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém serviços essenciais de saúde no Carnaval; “UBSs estão abertas”

Hospital de feijó se recusou a realizar aborto de feto anencéfalo – Foto: BBC / Courtney Hale / Getty Imagems

O Ministério Público do Acre – MPAC abriu um procedimento administrativo para apurar se houve falha do Hospital de Feijó, no interior do Acre, por ter se negado a realizar um aborto em gestante de feto anencéfalo (sem cérebro).

No documento, o promotor de Justiça, Lucas Nonato, da Promotoria de Justiça Criminal de Feijó, frisa o direito à saúde, visando a garantia de amplos direitos ao cidadão. Segundo entendimento do STF, desde 2012, a gestante tem liberdade para decidir se interrompe a gravidez caso seja constatada, por meio de laudo médico, a anencefalia do feto.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou que a gestante foi encaminhada ao Hospital do Juruá, na cidade de Cruzeiro do Sul onde fez o procedimento.

A anencefalia é uma malformação incompatível com a vida. É uma condição na qual o bebê nasce com o cérebro subdesenvolvido e sem a calota craniana. Dados do Ministério da Saúde apontam que entre 75% a 80% dos fetos com anencefalia são natimortos, ou seja, morrem ainda no útero. O restante morre dentro de horas ou poucos dias após o parto.

O Conselho Federal de Medicina afirma que a continuidade da gestação de um feto anencéfalo torna-se um risco desnecessário e gera a indicação de interrupção, mesmo que o risco não seja iminente.

De acordo com as informações que constam no processo administrativo, o caso comprovadamente é um aborto legal por se tratar de um feto anencéfalo, porém, o Hospital Geral de Feijó se negou a realizar aborto na gestante.