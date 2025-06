Prefeitura de Cruzeiro do Sul intensifica monitoramento de casos de febre Mayaro

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, intensificou o monitoramento dos casos de febre Mayaro no município. A gestão municipal atua em diversas frentes: desde ações de prevenção, diagnóstico e acompanhamento de pacientes.

Até o momento, foram registrados seis casos confirmados da doença em 2025.

A febre Mayaro é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor responsável pela dengue, zika e chikungunya. De acordo com o secretário municipal de saúde, Marcelo Siqueira, toda a estrutura municipal de combate às endemias , incluindo o serviço de prevenção à dengue e à malária , atua diretamente na proteção contra essa doença.

“Sempre que um paciente apresenta sintomas compatíveis com dengue , como febre, dores no corpo e dor de cabeça , são realizados exames laboratoriais. Inicialmente, as amostras são encaminhadas ao Laboratório de Fronteira (Lafron). Caso não se confirme infecção por dengue, zika ou chikungunya, as amostras seguem para o Laboratório Central (LACEN), onde é feita a investigação para febre Mayaro”, destacou o secretário.

Em 2023, já haviam sido identificados três casos confirmados da doença . Segundo a Secretaria de Saúde, a tendência de aumento no número de casos não necessariamente indica maior circulação da doença, mas sim uma melhoria na capacidade diagnóstica, permitindo identificar casos que antes poderiam passar despercebidos.

Sintomas, diagnóstico e tratamento

Os sintomas da febre Mayaro são semelhantes aos da dengue: febre alta, dores intensas nas articulações (poliartrite), dores musculares, dor de cabeça e mal-estar geral. A diferença principal é que a febre Mayaro não provoca quadros hemorrágicos, como pode ocorrer na dengue. Normalmente, os sintomas regridem espontaneamente entre 3 e 7 dias, mas a doença exige atenção especial, principalmente em grupos vulneráveis, como recém-nascidos, idosos e pessoas com doenças crônicas.

O tratamento é sintomático, baseado no uso de analgésicos para alívio da dor, hidratação intensa e repouso. A Secretaria de Saúde alerta que, apesar de a infecção apresentar remissão espontânea na maioria dos casos, é fundamental o acompanhamento médico, pois a doença afeta significativamente o organismo, principalmente as funções sanguíneas e hepáticas.

Prevenção é essencial

A Secretaria reforça que a febre Mayaro é uma infecção transmitida por um vetor bastante conhecido, o mosquito Aedes aegypti. Por isso, as ações de combate à dengue também ajudam a evitar a disseminação da febre Mayaro. A orientação à população é manter os quintais limpos, eliminar recipientes que acumulem água e colaborar com as ações de prevenção desenvolvidas pelo município.