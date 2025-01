Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia mutirão de limpeza nos bairros da cidade com foco no combate à dengue

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta segunda-feira, 13, um mutirão de limpeza pelo Bairro do Remanso com foco no combate à dengue e os próximos atendidos serão o Telégrafo e Cruzeirão. Máquinas e mais de 40 profissionais estão envolvidos na ação, além de Agentes de Endemias que realizam visitas domiciliares com ações de controle da dengue.

O mutirão, que vai eliminar focos de água parada, que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, inclui a retirada do lixo, entulho, desobstrução de córregos e bueiros. Os Agentes de Endemias orientam a população, eliminam focos e fazem borrifação.

A dona de casa Aparecida da Silva, disse que na casa dela praticamente todas as pessoas foram acometidas com dengue e destacou a importância da limpeza no combate à doença.

“Aqui em casa todo mundo pegou dengue. Eu peguei, meu esposo pegou, meu filho pegou. Aliás, tem até uma netinha que está com dengue também. A limpeza da nossa cidade é muito importante, porque a dengue está contaminando nossa cidade inteira. A limpeza do córrego é muito importante, porque se não limpar, a água fica parada. Tem muitas casas que vêm água, daí de cima e desce por esse canal. E se não limpar, a água fica parada aí a possibilidade de contaminação de dengue é muito alta”, relata

O Coordenador de Entomologia de Cruzeiro do Sul, Leonisio Messias, destaca o trabalho das ações de prevenção. “Vamos eliminar muitos criadouros do mosquito. A equipe está fazendo a vigilância ativa, de casa em casa e orientando as pessoas a tomar conta do seu depósito de água, orientando também sobre os cuidados de prevenção, também sobre os sintomas, procurar unidade de saúde. Então, assim, é de muita relevância essa unificação de ações para reduzir ainda mais o número de mosquitos.” Disse Leonisio.

O Secretário de Obras Carlos Alves, destacou a preocupação do Prefeito Zequinha Lima em realizar ações de combate e prevenção dos casos de dengue.

“Nós estamos iniciando hoje pelo canal do remanso, onde a água estava parada. Nós estamos iniciando por esse canal do remanso onde está tendo um grande foco já constatado de dengue, vamos iniciando por aqui para depois nós darmos sequência no Cruzeirão e Telégrafo, que são onde onde estão os maiores focos de dengue. A preocupação do nosso prefeito é mantermos a saúde da população.” Disse Carlos Alves.

A prefeita em exercício, Delcimar Leite, destacou a importância da ação de limpeza e afirmou que toda a cidade será atendida.

“A pedido do prefeito Zequinha Lima, a gente está começando no Bairro do Remanso e vai chegar em todos os bairros. Vamos começar pelo Remanso, Telégrafo e Cruzeirão. Contudo, vamos chegar em toda a cidade com esse mutirão de limpeza. Isso aqui é trazendo saúde para as pessoas, tendo em conta que estamos com um número muito alto de dengue, e aí foi uma preocupação do prefeito para estarmos fazendo esse trabalho.A limpeza de ruas, terrenos baldios e a remoção de lixo são essenciais para reduzir os focos do mosquito transmissor da dengue e outras doenças”, afirmou.

O secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul , Marcelo Siqueira, que também participou do evento, alertou para o aumento dos casos de dengue na cidade e a necessidade da população se aliar ao poder público no combate à dengue . “Cruzeiro do Sul é o município com o maior crescimento de casos no estado, representando 30% do total no Acre. Precisamos do apoio da população para eliminar focos em quintais e áreas próximas”, destacou.