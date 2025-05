Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia campanha de vacinação contra gripe nas escolas municipais e estaduais

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta terça-feira, 13, a campanha de vacinação contra a gripe nas escolas municipais e estaduais. A primeira escola atendida foi a Craveiro Costa, localizada no Bairro do Remanso.

A Coordenação Municipal de Vacinação tem disponíveis 16 mil doses da vacina contra a Influenza. Todas as Unidades Básicas de Saúde do município encontram-se abastecidas e preparadas para receber a população. Mesmo quem já tenha sido vacinados com a cepa de 2024 deverá ser imunizado novamente.

“A prioridade são as vacinas relacionadas às infecções respiratórias, no caso a vacina da Covid e a vacina da gripe. A ideia é seguir reduzindo o número de casos de infecções respiratórias, que estão aumentando no Estado do Acre, mas em Cruzeiro do Sul, em relação ao ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos uma redução de 32,6% dos casos”, relata o secretário de de Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira.

Entre janeiro a 5 de maio de 2024 foram registrados 4.163 casos de influenza. Em 2025 foram 2.804 , resultando em uma redução de 32,6%.