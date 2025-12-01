Saúde
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerra campanha Novembro Azul com ação na Unidade de Saúde Jesuíno Lins
Saúde
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, 28, o encerramento oficial da campanha Novembro Azul, mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata. A atividade ocorreu na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins, localizada no bairro Alumínio, e reuniu moradores de quatro bairros atendidos pela unidade.
A ação ofertou uma série de serviços gratuitos, incluindo exames laboratoriais, atendimentos médicos, vacinação, procedimentos odontológicos, testes rápidos, além de corte de cabelo. A iniciativa teve como objetivo facilitar o acesso dos homens aos cuidados com a saúde e reforçar a importância do diagnóstico precoce.
James Marques, coordenador da UBS Jesuíno Lins, destacou a relevância do evento e o engajamento da comunidade.
“Hoje é o encerramento da nossa atividade do Novembro Azul. Essa unidade foi escolhida por ser uma unidade sentinela, muito visada e de grande importância para os quatro bairros que ela atende. Aqui hoje foram ofertados cortes de cabelo, exames laboratoriais, ultrassom, consultas médicas, testes de glicemia, triagem, vacinas, atendimento odontológico e sorteio de brindes. Agradeço minha equipe, a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura pelo apoio. Estamos encerrando o Novembro Azul e o ano com muito êxito e muito trabalho”, afirmou.
A população aprovou a iniciativa. Osmarino Lima Abreu, de 65 anos, destacou a importância de momentos como este.
“É muito bom. A gente tem consulta, dentista, corte de cabelo. É algo muito legal mesmo. Cuidar da saúde é muito importante, cuidar da vida é essencial”, disse.
José Vagner, de 44 anos, também agradeceu pela realização da ação.
“Pra mim, isso aqui é um momento muito bom. É um evento sobre prevenção, sobre saúde, e é muito bom ver todo mundo reunido. É importante cuidar da saúde, porque saúde é fundamental”, destacou.
Saúde
Prefeitura de Rodrigues Alves encerra campanha Novembro Azul com grande ação de saúde no Parque Municipal
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e através da coordenação da UBS Renato Leite, realizou o encerramento da campanha Novembro Azul com uma grande ação de saúde no Parque Municipal, oferecendo diversos atendimentos e serviços sociais à população.
Durante a ação, foram disponibilizados atendimentos médicos, vacinação, aferição de pressão arterial, testagem rápida, orientação clínica, serviços terapêuticos e demais atendimentos voltados à prevenção e promoção da saúde do homem. Além disso, a população também contou com serviços sociais e atividades de assistência ao público presente.
A campanha reforça a importância do diagnóstico precoce e do cuidado integral com a saúde do homem, fortalecendo o compromisso da gestão municipal em promover ações de prevenção, bem-estar e qualidade de vida.
O coordenador da UBS Renato Leite, Samuel Jonathan, destacou a relevância da iniciativa e agradeceu o apoio da administração municipal:
“Esse é um momento importante para reforçar o cuidado com a saúde do homem. Agradeço ao prefeito Salatiel Magalhães e ao vice-prefeito Neto Jamilson pelo apoio e incentivo nas campanhas de saúde. Com esse compromisso e trabalho conjunto, conseguimos aproximar ainda mais os serviços da população e oferecer um atendimento mais humano e acessível.”
Os organizadores ressaltaram que ações como essa representam mais um passo importante na construção de políticas públicas voltadas para a saúde preventiva e apoio social às famílias.
