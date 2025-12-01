Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerra campanha Novembro Azul com ação na Unidade de Saúde Jesuíno Lins

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, 28, o encerramento oficial da campanha Novembro Azul, mês dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata. A atividade ocorreu na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins, localizada no bairro Alumínio, e reuniu moradores de quatro bairros atendidos pela unidade.

A ação ofertou uma série de serviços gratuitos, incluindo exames laboratoriais, atendimentos médicos, vacinação, procedimentos odontológicos, testes rápidos, além de corte de cabelo. A iniciativa teve como objetivo facilitar o acesso dos homens aos cuidados com a saúde e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

James Marques, coordenador da UBS Jesuíno Lins, destacou a relevância do evento e o engajamento da comunidade.

“Hoje é o encerramento da nossa atividade do Novembro Azul. Essa unidade foi escolhida por ser uma unidade sentinela, muito visada e de grande importância para os quatro bairros que ela atende. Aqui hoje foram ofertados cortes de cabelo, exames laboratoriais, ultrassom, consultas médicas, testes de glicemia, triagem, vacinas, atendimento odontológico e sorteio de brindes. Agradeço minha equipe, a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura pelo apoio. Estamos encerrando o Novembro Azul e o ano com muito êxito e muito trabalho”, afirmou.

A população aprovou a iniciativa. Osmarino Lima Abreu, de 65 anos, destacou a importância de momentos como este.

“É muito bom. A gente tem consulta, dentista, corte de cabelo. É algo muito legal mesmo. Cuidar da saúde é muito importante, cuidar da vida é essencial”, disse.

José Vagner, de 44 anos, também agradeceu pela realização da ação.

“Pra mim, isso aqui é um momento muito bom. É um evento sobre prevenção, sobre saúde, e é muito bom ver todo mundo reunido. É importante cuidar da saúde, porque saúde é fundamental”, destacou.