Prefeitura de Cruzeiro do Sul alerta a população para tomar a 2ª dose da vacina contra a dengue

Somente 50% dos adolescentes retornou para tomar a segunda dose do imunizante – Foto: Assessoria Secom

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está intensificando a campanha de vacinação contra a dengue, especialmente para adolescentes de 10 a 14 anos. Apenas 50% desse público retornou para receber a segunda dose do imunizante, que está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde das 7h às 19h na zona urbana e até as 13h na zona rural.

Além disso, aqueles que receberam a primeira dose durante a campanha anterior, que incluía pessoas de 5 a 59 anos, também podem se vacinar. Até agora, apenas 40% das doses enviadas pelo Ministério da Saúde foram aplicadas, com 3.239 pessoas recebendo a primeira dose e apenas 825 completando o esquema vacinal.

O secretário de saúde Marcelo Siqueira enfatizou sobre a importância da vacinação.

“A segunda dose está disponível nas unidades básicas de saúde para todos que já tomaram a primeira dose. O Ministério da Saúde define as faixas etárias prioritárias com base no risco de desenvolvimento da dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença, que pode levar a óbito”, disse ele.

Diante do aumento dos casos de dengue, o prefeito Zequinha Lima decretou Situação de Emergência de Saúde Pública e está realizado mutirão de limpeza em várias áreas da cidade, com a mobilização de mais de 40 homens e máquinas, além de agentes de endemias realizando visitas domiciliares e eliminando focos do mosquito transmissor da doença.

O prefeito reforçou a importância da vacinação e da limpeza para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

“Desde dezembro intensificamos esse trabalho do Departamento de Limpeza, da Secretaria de Obra, feito um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde, e identificamos os maiores pontos de incidência, precisamos também da ajuda da população, que se vacine e cuide do seu quintal”, citou o prefeito Zequinha Lima.