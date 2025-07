Prefeitura de Brasileia realiza o Dia D de Vacinação contra o Sarampo em diversos pontos da cidade

Levando prevenção e orientação a população a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste sábado (12) o Dia D de Vacinação contra o Sarampo, com a instalação de diversos pontos de imunização em locais estratégicos da cidade. A ação tem como principal objetivo reforçar a proteção da população contra a doença, especialmente diante do recente aumento de casos confirmados no país vizinho, a Bolívia.

O alerta se acende principalmente para a população da fronteira. O mutirão em Brasiléia atua como uma resposta preventiva e eficaz para evitar a propagação do vírus, que é altamente contagioso e pode provocar complicações graves de saúde.

A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Carol Santiago, acompanhou de perto a movimentação e destacou a importância da iniciativa. “A vacina é a nossa principal forma de prevenção. É gratuita, segura e está disponível para todas as pessoas entre 6 meses e 59 anos. A população respondeu bem ao chamado, comparecendo em peso aos pontos de vacinação”, afirmou.

Durante todo o dia, seis locais de vacinação estiveram em funcionamento, atendendo até as 17h: UBS Francisco de Assis, UBS Tufic Mizael Saady, UBS Antônio Monteiro dos Reis, Farmácia Municipal, Ponte Wilson Pinheiro, Frios Vilhena.

A mobilização reforça o compromisso da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado com a saúde pública e a prevenção de doenças. A Prefeitura de Brasiléia orienta que quem ainda não se vacinou deve procurar a unidade de saúde mais próxima para garantir a imunização.

Veja o vídeo: