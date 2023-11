Prefeitura de Brasileia realiza mais de 400 procedimentos e atendimentos de saúde aos homens

Neste mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde inicia mais uma campanha, desta vez voltada para a saúde do homem, com ações de prevenção, diagnóstico precoce do câncer de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo.

Abertura oficial aconteceu nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, no auditório da prefeitura, com a presença de funcionários municipais, sindicatos, vereadores, secretários municipais e com a presença do prefeito em exercício Reginaldo Martins, que destacou a importância da campanha. “Nós homens temos que quebrar esse tabu do preconceito e cuidar da nossa saúde, hoje existem vários procedimentos que identificam precocemente essa questão de alteração na nossa próstata, então precisamos deixar de preconceito e nos prevenir, equipes de saúde vão está realizando ações nas UBS para que os homens possam cuidar da sua saúde ainda mais nesse mês”.

Ao longo do mês às equipes das unidades de saúde promoverão atividades voltadas à saúde do homem, reforçando a importância dos cuidados e prevenção às doenças que atingem a população masculina, incentivando que busquem atendimento nas unidades de referência do seu bairro.

Acompanhe o calendário nas unidades de saúde do município:

14 de novembro – Unidades Básica de Saúde Terezinha Batista

21 de novembro – Unidades Básica de Saúde Antônio Alves

28 de novembro – Unidades Básica de Saúde Gildo Ferreira