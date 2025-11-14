Prefeitura de Brasiléia realiza atendimento noturno na UBS José Maria em ação do Novembro Azul

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma ação especial de atendimento noturno na Unidade Básica de Saúde José Maria, em alusão à campanha Novembro Azul. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde, especialmente voltados para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças.

Durante a ação, foram ofertados atendimento médico e odontológico, testes rápidos, exame de ultrassonografia e agendamento do exame PSA, um dos principais marcadores utilizados no rastreamento de alterações na próstata. A ampliação do horário de atendimento buscou facilitar o acesso àqueles que não conseguem se dirigir à unidade durante o período comercial.

A mobilização foi considerada um sucesso, reunindo muitos homens que aproveitaram a oportunidade para colocar a saúde em dia. Além do atendimento, a equipe reforçou a importância dos cuidados preventivos e da busca por diagnóstico precoce, pilares fundamentais defendidos pela campanha Novembro Azul.

Com iniciativas como essa, a gestão municipal segue fortalecendo as políticas de saúde pública e incentivando a população masculina a adotar hábitos que promovam mais qualidade de vida.