Prefeitura de Brasiléia realiza atendimento noturno na UBS José Maria em ação do Novembro Azul
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma ação especial de atendimento noturno na Unidade Básica de Saúde José Maria, em alusão à campanha Novembro Azul. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde, especialmente voltados para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças.
Durante a ação, foram ofertados atendimento médico e odontológico, testes rápidos, exame de ultrassonografia e agendamento do exame PSA, um dos principais marcadores utilizados no rastreamento de alterações na próstata. A ampliação do horário de atendimento buscou facilitar o acesso àqueles que não conseguem se dirigir à unidade durante o período comercial.
A mobilização foi considerada um sucesso, reunindo muitos homens que aproveitaram a oportunidade para colocar a saúde em dia. Além do atendimento, a equipe reforçou a importância dos cuidados preventivos e da busca por diagnóstico precoce, pilares fundamentais defendidos pela campanha Novembro Azul.
Com iniciativas como essa, a gestão municipal segue fortalecendo as políticas de saúde pública e incentivando a população masculina a adotar hábitos que promovam mais qualidade de vida.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai manter duas unidades de saúde funcionando nos feriados de 17 e 20 de novembro
Durante os feriados da próxima semana a Prefeitura de Cruzeiro do Sul manterá duas unidades de saúde funcionando para atender a população oferecendo atendimento médicos, de enfermagem, vacinação outros serviços.
Na segunda-feira,17, feriado estadual do Tratado de Petrópolis, estará aberta para atendimento ao público a UBS Jesuíno Lins, no Bairro do Alumínio. Já na quinta-feira, 20, Dia da Consciência Negra vai estar em funcionamento a UBS, Francisco Souza, conhecida como Posto do Agricultor, na região central da cidade. O atendimento será feito das 7 às 17 horas. A Central de Medicamentos e Centro Diagnóstico não farão atendimento nos feriados.
“Em razão da saúde ser um serviço essencial nos dois feriados da próxima semana a Secretaria Municipal de Saúde vai abrir uma unidade básica de saúde em cada dia de feriado para dar continuidade aos serviços que são prestado e também para evitar o aumento excessivo de demandas na Unidade de Pronto Atendimento, UPA” garantiu o Diretor de Atenção Básica à Saúde de Cruzeiro do Sul,Gilmar Giles.
Vereador Joabe Lira condena agressão a gari e volta a defender descarte seguro de vidro e material perfurocortante
Estudantes denunciam revista abusiva com detector de metal na Universidade Amazônia de Pando, em Cobija
Projeto do Jovem Aprendiz Municipal é aprovado na Câmara e aguarda sanção do prefeito César Andrade
Comissão do Senado aprova relatório do senador Alan Rick que garante abono natalino anual aos soldados da borracha
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
