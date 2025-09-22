Saúde
Prefeitura de Brasileia realiza 4ª edição do “Saúde em Ação na Comunidade” e beneficia população com mais de 10 especialidades
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (20), a 4ª edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”.
Realizado no prédio da Vigilância em Saúde, o itinerante ofereceu vários serviços gratuitos em 13 especialidades médicas, contemplando consultas e exames que, em muitos casos, só estariam disponíveis na capital.
De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (22), pela Secretaria Municipal de Saúde foram realizadas 157 Consultas com Nédico Generalista, 31 Consultas em Endocrinologia, 55 Consultas em Fonoaudiologia, 87 Consultas em Oftalmologia, 29 Consultas em Psiquiatria, 70 Consultas em Cardiologia, 18 Consultas Nutricionais Completas, 18 Consultas em Pediatria no total 465 Consultas.
Foram realizados também exames de alta complexidade sendo eles: 34 Ecocardiogramas, 259 Exames de Oftalmologia, 18 Exames de Bioimpedância, 47 Exames de Ultrassonografia no total: 358 Exames. Em geral foram 465 Consultas e 358 Exames, chegando a 823 atendimentos e procedimentos.
O programa contou com o apoio dos senadores Petecão e Alan Rick, além dos deputados federais Eduardo Veloso e Roberto Duarte. O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou que a ação reforça o compromisso do gestor municipal em ampliar o acesso à saúde.
“O prefeito tem nos orientado a trabalhar para aproximar cada vez mais os serviços da população. Esse esforço mostra, na prática, que o cuidado com a saúde é prioridade da gestão, garantindo atendimento de qualidade sem que as pessoas precisem se deslocar até Rio Branco”, afirmou.
A iniciativa segue consolidando-se como um marco de descentralização do atendimento médico em Brasiléia, facilitando o acesso a serviços especializados e valorizando a saúde preventiva no município.
Prefeitura de Epitaciolândia leva Saúde na Comunidade ao Núcleo São Sebastião, na Resex Chico Mendes
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou com sucesso a 121ª edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez beneficiando os moradores do Núcleo de Base São Sebastião – Seringal Porongaba, localizado na Reserva Extrativista Chico Mendes.
O programa levou uma série de atendimentos médicos e sociais, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para as famílias da região.
Serviços ofertados na 121ª edição:
Atendimento médico
Atendimento odontológico
Atendimento de enfermagem
Vacinação contra a COVID-19 e de rotina
Dispensação de medicamentos
Testes rápidos de ISTs e COVID-19
PCCU (preventivo do câncer do colo do útero)
Eletrocardiograma
Psicologia
Vacinação antirrábica
Orientações e serviços do Bolsa Família
Cabeleireiro
Ortopedia
Ultrassonografia
Infectologia
Ginecologia
Psiquiatria
Nutrologia
Com essa ampla gama de serviços, a gestão municipal reforça o compromisso de estar presente em cada comunidade, levando saúde, cidadania e qualidade de vida para a população, mesmo nos locais mais distantes da cidade.
“A Prefeitura de Epitaciolândia segue levando atendimento de qualidade e serviços essenciais até a população, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para todos. Juntos, seguimos construindo uma cidade mais humana e presente em cada comunidade.” – destacou a administração municipal.
