Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Saúde promove ação de saúde em alusão ao Julho Amarelo

Reconhecimento confirma a qualidade da formação médica e evidencia a contribuição da instituição para o desenvolvimento regional

Cruzeiro do Sul (AC), julho de 2025 – O curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas Afya de Cruzeiro do Sul foi avaliado com nota 5, conceito máximo atribuído pelo Ministério da Educação (MEC) no processo de reconhecimento do curso. A avaliação técnica considerou critérios como projeto pedagógico, qualificação do corpo docente e infraestrutura acadêmica.

Com metodologias inovadoras e estrutura avançada, a graduação tem formado estudantes que experimentam a prática médica desde os primeiros semestres. “Esse resultado é uma evidência concreta do nosso compromisso diário com a qualidade do ensino e com a formação de médicos preparados para enfrentar a complexidade do exercício profissional”, afirma Simone Rigo, diretora geral da unidade.

Ensino conectado com a prática

A instituição conta com um Centro Integrado de Saúde, um Centro de Simulação Realística e laboratórios modernos que promovem experiências clínicas reais ao longo de toda a graduação. Além disso, a matriz curricular adota metodologias ativas, que posicionam o estudante como agente principal do processo de aprendizagem. “O que nos move é a coerência entre teoria e prática. Aqui, o aluno aprende com base na realidade da saúde, sem abrir mão da tecnologia, da ciência e da escuta ativa”, completa a diretora.

O reconhecimento também representa uma conquista para os estudantes, que recebem um diploma validado pelos mais altos critérios do ensino superior. Para Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos, o resultado indica a presença de uma instituição que contribui diretamente para o desenvolvimento local com mão de obra qualificada e projetos de impacto social.

“Nossos alunos não aprendem apenas medicina. Eles aprendem responsabilidade, empatia e ética com as comunidades que atendem. Essa vivência transforma tanto quem cuida quanto quem é cuidado”, afirma Simone.

Aprendizado contínuo

Com duração de 12 semestres, o curso é dividido em três ciclos: Básico, Clínico e Internato, integrando teoria, prática e vivência hospitalar. Ao concluir a graduação, os estudantes têm acesso a programas de pós-graduação, mentorias, e preparação para residência médica, fortalecendo o vínculo com a educação permanente.

“A ciência não para, e nós também não. A Afya oferece caminhos para que os profissionais sigam se atualizando, mesmo depois da colação de grau”, conclui o coordenador.

